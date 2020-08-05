Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Барнауле и Алтайском крае

Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8−10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной. Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети. Исследование Телеком Дейли в 2020 году показало, что 85% ритейлеров прогнозируют закрытие салонов мобильной техники, поскольку арендодатели не согласны сокращать арендные платежи. В случае с базовыми станциями мы будем использовать альтернативные площадки, и просим всех заинтересованных владельцев недвижимости, писать нам.