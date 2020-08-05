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Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Барнауле и Алтайском крае

Для увеличения покрытия сети 4G (LTE) в Барнауле и Алтайском крае Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В результате абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

Мобильные сервисы.
Мобильные сервисы.
СС0

Юрий Борисов,
руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн:

Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8−10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной. Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети. Исследование Телеком Дейли в 2020 году показало, что 85% ритейлеров прогнозируют закрытие салонов мобильной техники, поскольку арендодатели не согласны сокращать арендные платежи. В случае с базовыми станциями мы будем использовать альтернативные площадки, и просим всех заинтересованных владельцев недвижимости, писать нам.

Для рассмотрения объектов недвижимости для размещения оборудования связи Билайн в Барнауле и Алтайском крае, собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефону 8−903−911−00−95.

Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что гарантирует соблюдение норм, предусмотренных законом.

Клиенты все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За первую половину 2020 года интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в Алтайском крае вырос почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом уже более 70% трафика приходится на сеть LTE. Чтобы инфраструктура Билайн была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций, для которых регулярно осуществляет поиск новых площадок с целью дальнейшего размещения оборудования. Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия LTE сети. Технические специалисты Билайн постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов.

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