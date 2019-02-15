Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung Galaxy

Антон Нечаев,
директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом»:
Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год.
По данным внутренней аналитики Билайн, самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День Защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов Билайн традиционно являются смартфоны.
В преддверии предстоящих праздников Билайн предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом «Анлим». Приобретая смартфон в комплекте с тарифом «Анлим», покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или 6 месяцев.
Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф «Анлим» на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на 6 месяцев.
Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов Билайн могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу «Анлим» в кредит составляет 542 рубля.*
Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
Справка
*С
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.