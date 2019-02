Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung Galaxy

Антон Нечаев,

директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом»:

Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год.

По данным внутренней аналитики Билайн, самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День Защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов Билайн традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников Билайн предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом «Анлим». Приобретая смартфон в комплекте с тарифом «Анлим», покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или 6 месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф «Анлим» на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на 6 месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов Билайн могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу «Анлим» в кредит составляет 542 рубля.*

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Справка

*С 06.02.2019 по 13.03.2019 при покупке Samsung Galaxy J6+ абоненту — физическому лицу предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП «Анлим» на 12 месяцев — от 4 545р. до 11 880р. в зависимости от филиала подключения на всей территории РФ (кроме респ. Крым и г. Севастополь). Стоимость Samsung Galaxy J6+ с услугами связи по ТП «Анлим», включая опцию «HD TV» — 12 990 руб. Стоимость смартфона не в составе комплекта 12 990 руб. Указан приблизительный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Кредитный продукт «0−0-24 Л» от АО «ОТП Банк». Лиц. ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2 000 до 300 000 руб.; первонач. взнос — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 19,8%. Цены с НДС. Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции, и месте ее проведения — на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Galaxy — Гэлакси.​

