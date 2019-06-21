Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью по всей России

Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», объединившим в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн по всей России.

Ирина Лебедева,

исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»:

Социальная миссия Билайн — создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт «Социальный пакет», учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня «Социальный пакет» выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России.

В стоимость тарифного плана «Социальный пакет» в части мобильной связи входят:

200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия — 1000 SMS в месяц;

Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber , а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Барнаула и края абонентская плата продукта тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 4 рубля в сутки. Билайн в Алтайском крае за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ. За 2018 год в Барнауле и Алтайском крае «Билайн» увеличил число базовых станций стандарта LTE на 25%, примерно половина из которых позволила запустить мобильный интернет четвертого поколения в новых локациях края. Остальная часть конструкций увеличила зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов: «Мой Доктор» (16+) — удобный сервис для удаленной консультации с врачами, когда отсутствует возможность оперативно приехать в городскую поликлинику, услуга «Доверительный платеж», возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона, безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты. В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будут доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получении консультаций, вызов служб МЧС и т.д. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно. Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы карты Яндекс. Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+). Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

Подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении документа, подтверждающего право получение льгот. По одному документу, подтверждающий право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на beeline.ru.