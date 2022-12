Билайн сделал тарифный план Up выгоднее

Так более доступной стала цена на тариф UP c апперами-помощниками роботом Пингом, пчелой Базей, драконом Юнгом в базовой конфигурации. Теперь абоненты тарифа UP, которые выбирают робота Пинга, смогут пользоваться пакетом 300 минут и 20 ГБ в месяц за 470 рублей в месяц. А любители видеосервисов смогут без ограничений смотреть Youtube и Tiktok при помощи дракона Юнга и пользоваться пакетом 600 минут и 20 ГБ за 495 рублей в месяц. В то же время UP с пчелкой Базей не только стал доступнее в цене. В нем также стало на 5ГБ больше мобильного интернета, и был добавлен безлимит внутри сети, чтобы не расходовать пакет минут. Раньше эта опция стоила 60 рублей в месяц. Обновленный UP с пчелой Базей — это 35ГБ и 600 минут за 525 рублей в месяц.

Обновленные параметры тарифа доступны не только новым, но и действующим абонентам билайн в Алтайском крае при переходе на актуальную версию тарифного плана**.

— Недавно мы разгрузили нашу сеть в Алтайском крае, применив техническое решение, которое существенно увеличило скорости 4G. Сегодня 4G билайн в Алтайском крае — это широкое уверенное покрытие и хорошие скорости. Мы создали отличный задел на сети, чтобы наши действующие абоненты еще больше общались, а новые абоненты с первых минут могли оценить все преимущества билайн. Дополнительно мы пересмотрели наш тарифный план UP, сделав его более гибким и доступным — пользователи настраивают тариф под свои индивидуальные потребности, не платят за лишнее наполнение и экономят на общении внутри сети. Возможность бесплатно звонить внутри сети особенно актуальна для наших земляков, так как, согласно нашей статистики, сегодня у каждого второго жителя края есть сим-карта билайн, — утверждает директор Алтайского отделения Анатолий Захаров.

Тарифный план UP позволяет максимально точно настроить минуты и гигабайты с учетом своих потребностей. В нем много полезных опций — настроить его под себя очень легко. И это не только минуты, гигабайты, смс, но и дополнительные сервисы, как от билайна, так и от партнеров, например, Яндекс и IVI. Особая «фишка» тарифа — Апперы, помощники, обладающие суперспособностями, которые позволят дополнительно прокачать свой тариф и сделать его еще более выгодным. Например, бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok можно с помощью Дракона Юнга, получить скидку 20% на абонентскую плату, если пользователь старше 60 лет — с пандой Тапой, или благодаря пчеле Базе делиться своими минутами и гигабайтами с членами вашей семьи со скидкой 50% и др.

Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любой момент бесплатно, если потребуется. Независимо от выбранного количества трафика и помощника-аппера, можно бесплатно подключить опцию, позволяющую пользоваться мессенджерами, не расходуя трафик из пакета.

По ссылке можно «покрутить» настройки тарифа, посмотреть стоимость в зависимости от наполнения.

*UP — с англ. АП

**Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

