Билайн создал дочернюю компанию для развития и поддержки ИТ-продуктов

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») создал дочернюю компанию ООО «ВымпелКом-Информационные технологии» («ВК-ИТ»). Компания «ВК-ИТ» создана в рамках стратегии развития центров компетенций, которую Билайн реализует последние несколько лет. Ранее были созданы центры компетенций в Big Data, техническом блоке и других подразделениях компании. Сосредоточение и развитие экспертизы в «ВК-ИТ» удовлетворит растущую потребность Билайн в создании новых высокотехнологичных ИТ-продуктов.

Антон Рубенчик,

вице-президент по ИТ Билайн:

— Благодаря сосредоточению компетенций в «ВК-ИТ» мы сможем развивать экспертизу внутри этой компании, обеспечить вовлеченность команд разработки, сконцентрировать их на создании продуктов для ИТ-ландшафта. При этом мы будем иметь возможность влиять на конечную стоимость владения создаваемых решений, определяя используемый стек технологий и используя максимально длительный горизонт планирования своей работы. Создание отдельной ИТ-компании обеспечит возможность формирования тиражируемых решений, которые могут быть внедрены в другие компании группы VEON.

Компания будет разрабатывать для Билайн и других компаний группы VEON ИТ-продукты, начиная с разработки программного обеспечения и заканчивая его внедрением. Также компания будет заниматься эксплуатационной̆ поддержкой разрабатываемого программного обеспечения, поддерживать его надежную работу и добавлять новые функции.

Компания «ВК-ИТ» возьмет на себя как разработку новых, так и развитие существующих ИТ-продуктов, ранее созданных аутсорсинговыми компаниями по заказу Билайн. Среди этих продуктов будут как инфраструктурные платформы и высоконагруженные элементы ИТ-ландшафта, так и мобильные приложения, и пользовательские интерфейсы. Компания планирует развивать компетенции во всех основных технологических стеках.

«ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.

В «ВК-ИТ» в первый год работы планируется привлечь около 200−300 сотрудников. Так как в Билайн идет масштабная цифровизация, их количество может увеличиться. Все сотрудники будут работать полностью удаленно, в ряде регионов планируется создать рабочие пространства в формате CoWorking или Coloborative Space.

Генеральным директором назначен Игорь Мельник, обладающий большой экспертизой в области IT. В должности генерального директора Игорь будет отвечать за развитие «ВК-ИТ» в качестве компании-разработчика промышленного программного обеспечения. В фокусе его внимания будет создание собственных центров компетенции по ключевым системам OSS/BSS, а также развитие сотрудничества с технологическими партнерами и создание совместных исследовательских проектов с крупными игроками.