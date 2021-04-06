Билайн создал дочернюю компанию для развития и поддержки ИТ-продуктов

Антон Рубенчик,
вице-президент по ИТ Билайн:
— Благодаря сосредоточению компетенций в «ВК-ИТ» мы сможем развивать экспертизу внутри этой компании, обеспечить вовлеченность команд разработки, сконцентрировать их на создании продуктов для ИТ-ландшафта. При этом мы будем иметь возможность влиять на конечную стоимость владения создаваемых решений, определяя используемый стек технологий и используя максимально длительный горизонт планирования своей работы. Создание отдельной ИТ-компании обеспечит возможность формирования тиражируемых решений, которые могут быть внедрены в другие компании группы VEON.
Компания будет разрабатывать для Билайн и других компаний группы VEON ИТ-продукты, начиная с разработки программного обеспечения и заканчивая его внедрением. Также компания будет заниматься эксплуатационной̆ поддержкой разрабатываемого программного обеспечения, поддерживать его надежную работу и добавлять новые функции.
Компания «ВК-ИТ» возьмет на себя как разработку новых, так и развитие существующих ИТ-продуктов, ранее созданных аутсорсинговыми компаниями по заказу Билайн. Среди этих продуктов будут как инфраструктурные платформы и высоконагруженные элементы ИТ-ландшафта, так и мобильные приложения, и пользовательские интерфейсы. Компания планирует развивать компетенции во всех основных технологических стеках.
«ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.
В «ВК-ИТ» в первый год работы планируется привлечь около 200−300 сотрудников. Так как в Билайн идет масштабная цифровизация, их количество может увеличиться. Все сотрудники будут работать полностью удаленно, в ряде регионов планируется создать рабочие пространства в формате CoWorking или Coloborative Space.
Генеральным директором назначен Игорь Мельник, обладающий большой экспертизой в области IT. В должности генерального директора Игорь будет отвечать за развитие «ВК-ИТ» в качестве компании-разработчика промышленного программного обеспечения. В фокусе его внимания будет создание собственных центров компетенции по ключевым системам OSS/BSS, а также развитие сотрудничества с технологическими партнерами и создание совместных исследовательских проектов с крупными игроками.