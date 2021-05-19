Билайн удвоил темпы строительства сети в России

Билайн подвел итоги развития сети в 1 квартале 2021 года. Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом прошлого года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. В результате выросло покрытие, скорости мобильного интернета и надежность сети.

Билайн последние три года ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России. С начала 2018 года оператор построил больше базовых станций 4G чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. В 1 квартале 2021 года Билайн продолжил наращивать темпы развития сети, заранее расширяя мощность инфраструктуры для решения растущих запросов клиентов.

Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Благодаря новым базовым станциям клиенты используют еще больше мобильного интернета. LTE трафик в 1 квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с 1 кварталом прошлого года, а его доля в общем объеме интернет-трафика (3G+2G) выросла на 4 процентных пункта и составила 84%.

Вместе с этим Билайн продолжает расширять пропускную способность сети, что увеличивает скорости мобильного интернета. В 1 квартале компания завершила рефарминг 1800 диапазона еще в 9 филиалах. Скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 25%. Например, в Томске и Саранске скорости выросли на 29%.

Компания улучшила использование сети в дороге, а также увеличила надежность связи в пиковые моменты нагрузки. Для этого в 23-х филиалах Билайн интегрировал систему SON, которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов.

Билайн продолжит запускать новые технологии в регионах. Например, компания планирует в 2021 году внедрить технологию VoLTE на новой платформе в 28 регионах России. Используя VoLTE, клиент сможет совершать голосовые вызовы через сеть 4G с высоким качеством передачи голоса и быстрым соединением с собеседником.

Валерий Шоржин,

исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Последние несколько лет стали рекордными для Билайн в развитии сети. Качество услуг — один из краеугольных камней новой клиентоцентричной стратегии компании. Техническая дирекция Билайн систематически развивает все компоненты инфраструктуры в интересах клиента: увеличивает скорость, мощность и покрытие сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений».

В 2020 году Билайн обеспечил покрытие в московском метро, в три раза увеличил мощность собственного центра обработки данных и трансформировал операционную модель управления сетью, вернув в компанию ключевые технические функции, что еще больше увеличило надежность сети и ускорило реакцию на запросы клиентов.