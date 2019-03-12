Билайн увеличил на 25% сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае

Билайн значительно расширил сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае. За 2018 год компания на 25% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по Барнаулу и по большинству территорий края.