Билайн увеличил на 25% сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети, что позволяет клиентам загружать тяжелый контент: смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети и пользоваться другими услугами.
Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие на 14 улицах города.
- Центральный район: Район краевой клинической больницы, пр-кт Ленина, Змеиногорский тракт, ул. Димитрова.
- Индустриальный район: ул. Малахова, Павловский тракт.
- Октябрьский район: мрн Восточный (ул. Маяковского), мрн Поток (ул. Г. Титова), ул. Профинтерна.
- Ленинский район: пос. Научный городок, мрн Дальние Черемушки (ул. Георгия Исакова), пос. Лесной.
- Железнодорожный район: ул. 80 Гвардейской дивизии, Красноармейский пр-кт.
Сеть была запущена и усилена в более чем 20 населенных пунктах Алтайского края, среди которых Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск, Яровое, Белокуриха, ряд сел и поселков Первомайского района и другие.
Место для расположения нового оборудования компания выбирала в ходе анализа потребностей клиентов. Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов, в торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, на территории спальных районов и других важных социальных объектах.
В начале 2019 года каждый третий клиент в Барнауле пользуется LTE-смартфоном и объем интернет-трафика увеличивается с каждым годом. Значительное усиление сети поможет клиентам пользоваться современными сервисами мобильного интернета в условиях роста популярности LTE. За последний год клиенты в Барнауле на 51% увеличили использование мобильного интернета. Сейчас каждый клиент компании за месяц использует трафик, равный 59 просмотренным HD-роликам или более 4 тысяч скаченных фотографий из социальных сетей.
В итоге в начале 2019 года количество базовых станций LTE достигло почти 50% от всей сети. Дополнительное оборудование подготовило сеть для дальнейшего увеличения использования мобильного интернета и позволит клиентам на высоких скоростях пользоваться новыми сервисами глобальной сети.