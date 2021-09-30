Билайн выяснил, кто в Барнауле чаще покупает гаджеты для детской безопасности

За год в Алтайском крае заметно вырос спрос на детские смарт-часы, позволяющие отслеживать местоположение ребенка. Сервис «Билайн. Аналитика» выяснил, кто из родителей уделяет повышенное внимание вопросам безопасности, и какие функции в умных часах они считают необходимыми.

За прошедший год* в регионе родители стали покупать подобные устройства на 32% чаще. Интерес заметно вырос среди женщин — матери приобрели на 36% больше смарт-часов, чем год назад. При этом сильнее всего вырос спрос среди бабушек — женщины в возрастной категории от 65 лет приобрели в два раза больше подобных устройств, чем годом ранее. Среди мужчин этой же возраста за этот период спрос увеличился на 7%, по всем категориям — на 28%.

При этом женщины до 35 лет стали заботиться о появлении умных часов в семье в 1,5 раза чаще, чем мужчины. А вот в возрасте от 36 до 45 лет мужчины приобретают такие гаджеты на 7% больше женщин, в категории от 46 до 55 лет — на 24%. Это может обусловлено тем, что мужчины, по данным Росстата, заводят семью позже, чем женщины. В возрасте от 56 лет ситуация вновь меняется — бабушки на 20% чаще дедушек приобретают смарт-часы для внуков.

Самыми популярными моделями детских смарт-часов у абонентов Билайн в Барнауле стали Aimoto Start 2, Jet Kid Scout, Elari KidPhone Fresh и Elari KidPhone 2, а также Geozon Lite,. Как мы видим из списка лидеров, при выборе устройства родители ориентируются на большую емкость аккумулятора, наличие тревожной кнопки и датчика снятия с руки. Помимо прочего, большинство моделей детских часов могут подсчитывать шаги, измерять пульс и количество потраченных калорий, а также принимать звонки и запрашивать короткие аудио и видеоролики.

Данил Макаренко,

директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Восточного региона:

— С началом нового учебного года у семей с детьми появляются вопросы, о которых можно было не задумываться во время школьных каникул: родителям важно знать, дошел ли ребенок до школы, вернулся ли домой с занятий и куда отправился гулять. При этом возможность позвонить бывает не всегда, поэтому родители все чаще приобретают детям смарт-часы с возможностью отследить местоположение. Решение потребностей клиента для нас — стратегическая задача на всех уровнях, поэтому мы не только строим сеть, но и добавляем в ассортимент наших магазинов востребованные девайсы.

В салонах Билайн всегда есть актуальный модельный ряд устройств и выгодные предложения. Так, до 31 декабря 2021 года при покупке детских смарт-часов можно получить год бесплатной связи по акции «Детские умные часы + связь"**. Подробности акции — по ссылке: https://barnaul.beeline.ru

*По данным сервиса «Билайн. Аналитика» за июль 2020 и июль 2021

**Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.