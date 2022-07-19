Билайн занял первое место по качеству голосовой связи в туристических местах Алтая

Как сообщает агентство, эксперты проехали более 280 км по дорогам Республики Алтай и Алтайского края, на протяжении которых непрерывно велся телефонный разговор. В сети билайн звонок длился наиболее продолжительное время — 6,6 часов. Оператор набрал больше всех баллов по уровню непрерывности покрытия — 85 баллов, а также по качеству звонка — 3,6 балла.

Также специалисты замерили скорость мобильного интернета на туристических объектах Горного Алтая. На 4 локациях из 10 билайн показал лучший результат. Скорости оператора в большинстве из проверенных популярных мест оказались выше тех 5−10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Так, например, в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь» скорость мобильного интернета билайн составляет более 28 Мбит/с. Отправка друзьям фотографии с отдыха здесь займет всего секунду. В другой популярной в Алтайском крае локации — возле озера Ая — можно меньше чем за две минуты скачать альбом любимого исполнителя для приятной прогулки. На Чемале абоненты могут отправить друзьям минутный видеоотчет за 19 секунд, а на острове Патмос и Чемальской ГЭС комфортно выходить в прямой эфир и вести для них видеостримы.

Инфографика: Евгения Каменецкая

Такую высокую экспертную оценку качества связи в туристических местах Горного Алтая можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в 3 раза.

Анатолий Захаров,

директор Алтайского отделения билайн:

— Сегодня сложно представить комфортный отдых без современных технологий. Да, с одной стороны, можно и порой даже нужно отложить телефон и ноутбук в сторону и наслаждаться природой, но с другой стороны, хороший сигнал связи дает ощущение уверенности в том, что в любой ситуации ты сможешь быть на связи, решить различные вопросы. Связь — это уже неотъемлемый сервис для любого туристического места. Наша миссия в данном случае — это повышение комфорта гостей Горного Алтая и Алтайского края. Команде Алтайского отделения билайн очень приятно осознавать, что реализация наших планов по развитию сети отмечена экспертами TelecomDaily.

Замеры качества связи проходили в популярных местах Республики Алтай и Алтайского края, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily (и ссылка). Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.

Практика показала, что потребностям абонента соответствует не столько скорость, сколько стабильность услуги. Так, 10 Мбит/с в исходящем канале (к абоненту) достаточно для использования стриминговых сервисов и для просмотра Full HD Video. Групповая видеоконференция, просмотр видео в HD-качестве (780p) потребуют скоростей от 8 Мбит/с. Обмен данными в соцсетях, интернет-серфинг, прослушивание онлайн-музыки — до 5 Мбит/с.

Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ Telecom Daily.

Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.