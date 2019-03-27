Билайн запустил 4G в 18 населенных пунктах Алтайского края

За 2018 год в Барнауле и Алтайском крае Билайн увеличил число базовых станций стандарта LTE на 25%, примерно половина из которых позволила запустить мобильный интернет четвертого поколения в новых локациях края. Остальная часть конструкций увеличила зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска.

В 2018 году сеть LTE впервые была запущена в 20 населенных пунктах Алтайского края. Теперь загружать тяжелый контент, смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети на высоких скоростях могут жители и гости г. Заринска, г. Рубцовска, г. Ярового, г. Белокурихи, г. Алейск, рп Тальменка, а также сел и поселков Первомайского района: с. Рассказиха, с. Боровиха, с. Бобровка, с. Первомайское, с. Зудилово, с. Повалиха, с. Фирсово, п. Лесной, с. Санниково, с. Логовое, с. Березовка, с. Первомайское.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других LTE-частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Анатолий Захаров,

территориальный управляющий Алтайского кластера Билайн:

Развитие LTE не только в городе, но и в пригороде, и области — это верный шаг в обеспечении уверенного покрытия на территории. Ведь рабочая и личная жизнь многих жителей Барнаула связана с областью: сюда отправляются в командировки, места отдыха, или здесь живут их родные и близкие, с которыми необходимо постоянно поддерживать связь. Нам важно обеспечить максимальный комфорт в процессе пользования услугами Билайн.

Улучшения позитивно отразились на пользовании LTE абонентами: число пользователей сети четвертого поколения в Алтайском крае увеличилось на 15%, трафик в сети LTE вырос на 51%.