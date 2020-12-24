Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций в Центре поддержки клиентов

Билайн запустил услугу «Цифровой код», которая упрощает обслуживание клиентов: для идентификации владельца номера вместо персональных данных будет использоваться цифровой код.

Билайн запустил услугу «Цифровой код». ПАО «ВымпелКом»

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При подключении услуги клиенту будет направляться уникальная комбинация цифр в SMS-сообщениикоторую достаточно сообщить сотруднику call-центрачтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилиюимя и отчество и паспортные данные владельца номерапри этом обеспечивает безопасность.

При обращении в Центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.

Услуга доступна для клиентов — физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя Компания» от Билайн Бизнес, и предоставляется бесплатно.

Подключить услугу «Цифровой код» может владелец номера по договору:

Позвонив по номеру 8−800−700−0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию , имя и отчество и паспортные данные.

имя и отчество и паспортные данные. Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru

В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.

Более подробная информация доступна на beeline.ru

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.