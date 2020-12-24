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Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций в Центре поддержки клиентов

Билайн запустил услугу «Цифровой код», которая упрощает обслуживание клиентов: для идентификации владельца номера вместо персональных данных будет использоваться цифровой код.

Билайн запустил услугу «Цифровой код».
Билайн запустил услугу «Цифровой код».
ПАО «ВымпелКом»
При подключении услуги клиенту будет направляться уникальная комбинация цифр в SMS-сообщении, которую достаточно сообщить сотруднику call-центра, чтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилию, имя и отчество и паспортные данные владельца номера, при этом обеспечивает безопасность.

При обращении в Центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.

Услуга доступна для клиентов — физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя Компания» от Билайн Бизнес, и предоставляется бесплатно.

Подключить услугу «Цифровой код» может владелец номера по договору:

  • Позвонив по номеру 8−800−700−0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию, имя и отчество и паспортные данные.
  • Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru
  • В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.

Более подробная информация доступна на beeline.ru

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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