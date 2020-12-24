Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций в Центре поддержки клиентов

При обращении в Центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.
Услуга доступна для клиентов — физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя Компания» от Билайн Бизнес, и предоставляется бесплатно.
Подключить услугу «Цифровой код» может владелец номера по договору:
- Позвонив по номеру 8−800−700−0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию, имя и отчество и паспортные данные.
- Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru
- В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.
Более подробная информация доступна на beeline.ru
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.