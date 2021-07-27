Билайн значительно повысил надежность сети на территории Сибири и Дальнего Востока

Билайн запустил новый магистральный канал, специальную волоконно-оптическую линию с большой пропускной способностью для предоставления услуг связи, протяженностью более 6 000 км по маршруту Екатеринбург-Красноярск-Хабаровск. Емкость нового канала составляет 300 Гб/с. Это позволило значительно повысить надежность сети в Сибири и на Дальнем Востоке.

Данный канал стал третьим по счету магистральным маршрутом для передачи трафика из европейской части страны на Дальний Восток, обеспечив таким образом тройное резервирование сети. В случае непредвиденных обстоятельств, которое могут повлиять на работоспособность одной или сразу двух линий связи, третья будет сохранять полную работоспособность, а, значит, и сервисы для клиентов.

В результате данной оптимизации Билайн не только повысил надежность сети, но и улучшил ее качество: для тех абонентов, кому критична скорость соединения — трейдеров, брокеров, геймеров, стримеров, были выиграны 6 миллисекунд во времени задержки передачи пакетных данных (параметр ping).

Денис Шишканов,

технический директор региона Восток Билайн:

— Мы пришли к тройному резервированию сети на территории Сибири и Дальнего Востока, которое сегодня признано максимально надежным решением. Это продолжение истории, которую мы начали еще в прошлом году, организовав сеть передачи данных Билайн в восточной части страны собственным каналом связи по маршруту Хабаровск — Токио и обеспечив более быстрое интернет-соединение с азиатскими ресурсами и международными интернет-сервисами, торговыми и онлайн-площадками, которые представлены на площадке обмена трафиком в Японии. В целом, запуск третьего магистрального канала — это часть нашей большой стратегии по развитию сети, еще одно звено цепочки непрерывных действий по улучшению качества связи. За каждым таким действием стоит единая цель — обеспечить нашим абонентам максимальный комфорт и полную уверенность в надежности и высоком уровне качества связи. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжаем свою работу в данном направлении.

Наряду с улучшением магистральной сети, команда технических специалистов Востока продолжает расширять пропускную способность сети и увеличивать скорость мобильного интернета на отдельных территориях Сибири и Дальнего Востока. За последние полгода данный проект был реализован в Томской, Омской, областях, в Приморском крае, Хакасии и Тыве. На текущий момент идет подготовка для запуска проекта в Республике Саха (Якутия) и на Кузбассе.