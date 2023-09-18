Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле на 20%

Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Максимальная выгода за один билет составит 40 рублей, но не более 20% от суммы поездки.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!». А после оплатить билет через Систему быстрых платежей (СБП).

Сначала спишется полная стоимость покупки, однако в течение трех дней на счет вернется кешбэк. При оплате нескольких билетов одновременно кешбэк вернется не за каждый отдельный билет, а за весь платеж сразу, то есть все равно не более 40 рублей. В месяц один пользователь может сэкономить до 1 тыс. рублей.

Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами. В том числе, оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие — на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП, — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.