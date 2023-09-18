18 сентября
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Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле на 20%

С 21 августа при покупке билетов на пригородные электропоезда в Сибири можно экономить до 40 рублей от каждой поездки.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Фото предоставлено пресс-службой РЖД.

Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Максимальная выгода за один билет составит 40 рублей, но не более 20% от суммы поездки.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!». А после оплатить билет через Систему быстрых платежей (СБП).

Сначала спишется полная стоимость покупки, однако в течение трех дней на счет вернется кешбэк. При оплате нескольких билетов одновременно кешбэк вернется не за каждый отдельный билет, а за весь платеж сразу, то есть все равно не более 40 рублей. В месяц один пользователь может сэкономить до 1 тыс. рублей.

Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами. В том числе, оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие — на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП, — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Дешевле передвигаться на электричках смогут жители Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей и Кузбасса.

Оплату через СБП внедрили в приложении «РЖД-Пассажирам» в апреле этого года. Постепенно СБП появится в пунктах продажи ППК, а также на переносной контрольно-кассовой технике, которую используют в пути следования пригородных поездов. Об этом заявил начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин, добавив, что с появлением СБП пассажиры могут выбирать наиболее оптимальный способ оплаты билетов.

Узнать подробнее о предложении можно на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

АО «НСПК», ИНН 7706812159.

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