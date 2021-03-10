Мы взяли выборочно только некоторые товары, которые, на первый взгляд, подорожали наиболее заметно.
Сколько стоят продукты в Алтайском крае, в рублях
(первая цена — на 2 марта 2020 года, вторая — на 1 марта 2021 года)
|продукт
|на 2 марта 2020 года
|на 1 марта 2021 года
|рост в %
|Сахар-песок, кг
|27,89
|48,12
|+72%
|Куры охлажденные и мороженые, кг
|137,85
|149,77
|+8,6%
|Яйца куриные, 10 штук
|47,27
|70,45
|+49%
|Масло подсолнечное, кг
|85,13
|120,49
|+41,5%
|Сметана, кг
|164,06
|180,97
|+10,3%
|Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|502,07
|550,59
|+9,7%
|Картофель, кг
|17,02
|30,84
|+81%
Отметим — все эти продукты производятся в регионе, их, в основном, не везут издалека. Впрочем, подорожали в аграрном Алтайском крае не все продукты, которые здесь производятся. Например, творог, пшено и ряд других продуктов немного подешевели.
Напомним, правительство РФ перед Новым годом объявило меры по сдерживанию инфляции.
Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар, сообщает ТАСС.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки.
Крупнейшие российские птицеводы также договорились не повышать отпускные цены на куриное мясо и яйца.
В 2020 году в Алтайском крае продукты подорожали на 7,59%.