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10 марта
Потребитель

Было — стало. Как в аграрном Алтайском крае за год выросли цены на самые обычные продукты

Темой недели стал рост цен на продовольствие — премьер-министр страны даже поручил ввести их постоянный мониторинг. Между тем, мониторинг регулярно ведет Росстат. Воспользовавшись его информацией, altapress.ru изучил, как изменились цены в среднем в Алтайском крае. В самом деле — есть о чем беспокоиться.

Цены меняются неравномерно.
Цены меняются неравномерно.
Pixabay.com

Мы взяли выборочно только некоторые товары, которые, на первый взгляд, подорожали наиболее заметно.

Сколько стоят продукты в Алтайском крае, в рублях

(первая цена — на 2 марта 2020 года, вторая — на 1 марта 2021 года)

продукт на 2 марта 2020 года на 1 марта 2021 года рост в %
Сахар-песок, кг 27,89 48,12 +72%
Куры охлажденные и мороженые, кг 137,85 149,77 +8,6%
Яйца куриные, 10 штук 47,27 70,45 +49%
Масло подсолнечное, кг 85,13 120,49 +41,5%
Сметана, кг 164,06 180,97 +10,3%
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 502,07 550,59 +9,7%
Картофель, кг 17,02 30,84 +81%
Сметана.
Сметана.
CC0

Отметим — все эти продукты производятся в регионе, их, в основном, не везут издалека. Впрочем, подорожали в аграрном Алтайском крае не все продукты, которые здесь производятся. Например, творог, пшено и ряд других продуктов немного подешевели.

Напомним, правительство РФ перед Новым годом объявило меры по сдерживанию инфляции.

Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар, сообщает ТАСС.

Пшеница.
Пшеница.
Олег Богданов

С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки.

Крупнейшие российские птицеводы также договорились не повышать отпускные цены на куриное мясо и яйца.

В 2020 году в Алтайском крае продукты подорожали на 7,59%.

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