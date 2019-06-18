Биоэнергетика в действии. В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе

Торжественная церемония открытия первого в регионе комбината по производству плит MDF состоится ровно через неделю — 25 июня 2019 года . Особенность нового производства — использование биотехнологий . Павловский деревообрабатывающий комбинат получает энергию и производит продукцию из древесной биомассы.

Мощность энергоцентра — 72 МВт. Большие тепловые мощности нужны для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Биомасса в виде технологической щепы (40%) и низкосортной древесины (60%) используется для производства древесноволокнистых плит. Плиты экологически безопасны, могут применяться в производстве детской мебели. Мощность комбината — 250 тыс. м3 плит в год. MDF используются в мебельном производстве, строительстве, изготовлении напольных покрытий.

В Алтайском крае торжественно запустят комбинат , работающий на древесной биомассе фото ЛХК «Алтайлес»

Павловский ДОК станет одним из крупнейших и самых современных заводов по производству плит MDF в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельным узлам и механизмам, внедрённым на комбинате, нет аналогов в мире.

В Алтайском крае торжественно запустят комбинат , работающий на древесной биомассе фото ЛХК «Алтайлес»

На торжественном открытии гости смогут увидеть процесс превращения биомассы в древесноволокнистую щепу. Головное оборудование в технологическом цикле — это пресс. Именно под его производительность рассчитаны остальные участки, в том числе подачи щепы, система размола, участок осмоления, сушки и сепарации волокна. Обеспечивает непрерывную и согласующуюся работу всех участков система управления и контроля процессом производства. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году.

Антон Владимирович Во