Быстрый и безопасный заём.

В первую очередь, прозрачный договор, в котором подробно и четко прописаны все условия по займу: процентная ставка, размер платежей и прочие условия, определяющие стоимость и условия займа. В нашем договоре указана полная стоимость кредита (ПСК). Таким образом, клиент получает понятную и полную информацию о ставке по займу и размере переплаты в рублях.
Подробную информацию об условиях займа клиент получает и на этапе консультирования: менеджер обязательно рассказывает обо всех действующих тарифах и клиент имеет возможность выбрать для себя наиболее комфортный по сроку, льготному периоду и ставке продукт.
Конечно же, возможность быстрой выдачи займа. На подачу заявки в режиме онлайн — через сайт компании — требуется не более двух минут свободного времени. Онлайн-заявка моментально попадает в обработку представителю компании, который связывается с клиентом, уточняет детали и назначает встречу. Для оформления займа вам не потребуются поручители, справки о доходах и множество других документов. Удобно, что для оценки автотранспорта специалист самостоятельно может выехать к клиенту, тем самым сэкономить его время.
Финальный этап — процесс оформления займа и подписания необходимых документов занимает от 28 минут. Таким образом, заём можно получить в кратчайшие сроки.
Погашать заём и контролировать все операции по займу тоже можно быстро и удобно — через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение «Ваш инвестор», которое доступно владельцам смартфонов на платформах Android и iOS.
«Ваш инвестор» предлагает клиентам программу, согласно которой автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента на все время действия займа. Информация о
залоге попадает в официальный источник — единый реестр залогов.
Компания «Ваш инвестор» работает с 2013 года, включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом.
И да, хорошая репутация партнера — залог безопасной сделки!
Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.
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Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
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Займы предоставляет Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.