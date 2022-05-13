13 мая
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Потребитель

Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 доступна еще в 88 селах и деревнях Алтайского края и Республики Алтай

Tele2 подводит итоги работы в рамках федеральных проектов по обеспечению голосовой связью и быстрым интернетом отдаленных и малонаселенных территорий. Благодаря расширению покрытия мобильной связью теперь могут пользоваться еще 100 000 жителей Алтайского края и Республики Алтай.

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
Источник: Tele2

В 2021 году Tele2, выступая центром компетенций мобильной связи в проекте устранения цифрового неравенства (который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком»), разместила телекоммуникационное оборудование в 65 небольших населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай. Еще в 23 населенных пунктах оборудование Tele2 размещено на объектах инфраструктуры Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Алтайском крае больше всего новых объектов связи запустили в Краснощековском районе. Там оборудование Tele2 заработало в четырех населенных пунктах — селах Краснощеково, Суетка, Усть-Белое и Усть-Пустынка. Также в Романовском районе базовые станции установили в селах Бурановка и Закладное, поселках Рассвет и Майский.

Связь Tele2 стала доступна в рабочем поселке Степное Озеро Благовещенского района. Населенный пункт, в котором проживают шесть тысяч человек, находится в западной части региона неподалеку от границы с Казахстаном. Село окружено озерами, в их числе два самых больших водоема Алтайского края — озера Кулундинское и Кучукское. Еще две базовые станции установили в селе Родино Родинского района и поселке Урожайном Павловского района. Эти населенные пункты расположены вдоль федеральной трассы А-321, ведущей в Казахстан. Благодаря установке базовых станций оставаться на связи могут не только местные жители, но и автомобилисты.

В Республике Алтай доступ к стабильной голосовой связи и быстрому 4G-интернету получили малонаселенные территории. В том числе семь сел, в каждом из которых живет меньше 200 человек, — Еланда, Каяшкан, Келей, Кумалыр, Мухор-Черга, Удаловка и Усть-Пыжа. Также вышку построили в поселке Теректа у подножия Теректинского хребта в Усть-Коксинском районе. Это место богато природными и археологическими достопримечательностями. Благодаря строительству вышки местные жители и туристы получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и быстрым 4G-интернетом.

Всего в 2021 году в рамках федеральных проектов базовые станции мобильной связи разместили в 207 населенных пунктах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков «Ростелекома», планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.

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