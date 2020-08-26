Быстрый способ улучить финансовое положение: инструкция по грамотному гашению кредитов

Жизнь «в кредит» давно стала для нас нормой. Но сроки, проценты и прочие условия бывают разными. На момент получения они могут быть привлекательными и вполне соответствовать рыночным. Однако с течением времени условиям свойственно меняться и вот уже ставки по вашим кредитам выше, и вы значительно переплачиваете. Также часто бывает, что вы имеете несколько кредитов в разных банках, и это не только снижает бюджет, но и требует дополнительного времени на их обслуживание.

Хорошо, что есть рефинансирование, которое поможет снизить вашу финансовую нагрузку! Это простой и удобный инструмент, предполагающий полное или частичное погашение уже существующих кредитов, за счёт нового на более выгодных условиях. То есть вы не только можете снизить процент по действующей задолженности, но и собрать несколько кредитов в один и платить централизованно.

Рефинансирование особенно актуально для тех, кто брал долгосрочный кредит, ведь за последние 5 лет процентные ставки значительно снизились. Если в 2015 году они в среднем составляли 17−20% годовых, то в 2020-ом средняя ставка по потребительским кредитам — 11−12%.

Как понять , нужно ли вам рефинансировать кредит:

Соотнесите ставку по вашему кредиту с текущими рыночными. Рассчитайте платеж по вашему кредиту на новых условиях. Уточните в банке наличие дополнительных требований и затрат по программе рефинансирования. Оцените , насколько уменьшится сумма платежа , и какую экономию вы получите. Если выгоды очевидны , то определяйтесь с банком и отправляйте заявку.

За выгодным рефинансированием вы можете обратиться в Банк Акцепт. Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке — от 9,9% годовых!

СС0

Преимущества:

объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;

уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

досрочное погашение.

На протяжении 30-ти лет Банк Акцепт дарит лучшие условия своим клиентам и забоится об их будущем во все времена!

Подробности по тел.: 8−800−100−27−34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru .

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