Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа 18°C
Потребитель
44

Быстрый способ улучить финансовое положение: инструкция по грамотному гашению кредитов

Эксперты Банка Акцепт рассказали, как эффективно снизить финансовую нагрузку по потребительским кредитам.

СС0

Жизнь «в кредит» давно стала для нас нормой. Но сроки, проценты и прочие условия бывают разными. На момент получения они могут быть привлекательными и вполне соответствовать рыночным. Однако с течением времени условиям свойственно меняться и вот уже ставки по вашим кредитам выше, и вы значительно переплачиваете. Также часто бывает, что вы имеете несколько кредитов в разных банках, и это не только снижает бюджет, но и требует дополнительного времени на их обслуживание.

Хорошо, что есть рефинансирование, которое поможет снизить вашу финансовую нагрузку! Это простой и удобный инструмент, предполагающий полное или частичное погашение уже существующих кредитов, за счёт нового на более выгодных условиях. То есть вы не только можете снизить процент по действующей задолженности, но и собрать несколько кредитов в один и платить централизованно.

Рефинансирование особенно актуально для тех, кто брал долгосрочный кредит, ведь за последние 5 лет процентные ставки значительно снизились. Если в 2015 году они в среднем составляли 17−20% годовых, то в 2020-ом средняя ставка по потребительским кредитам — 11−12%.

Как понять, нужно ли вам рефинансировать кредит:

  1. Соотнесите ставку по вашему кредиту с текущими рыночными.
  2. Рассчитайте платеж по вашему кредиту на новых условиях.
  3. Уточните в банке наличие дополнительных требований и затрат по программе рефинансирования.
  4. Оцените, насколько уменьшится сумма платежа, и какую экономию вы получите.
  5. Если выгоды очевидны, то определяйтесь с банком и отправляйте заявку.

За выгодным рефинансированием вы можете обратиться в Банк Акцепт. Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке — от 9,9% годовых!

СС0

Преимущества:

  • объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;
  • уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;
  • досрочное погашение.

На протяжении 30-ти лет Банк Акцепт дарит лучшие условия своим клиентам и забоится об их будущем во все времена!

Подробности по тел.: 8−800−100−27−34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
мкрн Горский, 60
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2"б"
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19"б"
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8−800−100−27−37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook

*Процентная ставка 9,9% годовых распространяется на некоторые категории зарплатных клиентов на срок от 14 мес. до 5 лет на сумму до 1 млн.руб. Условия действительны на 26.08.2020 г. Подробная информация на akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость