Бывает ли высокая кухня на Алтае?

Повара Velvet решили на практике показать, что традиционные алтайские продукты отлично подходят для высокой кухни. Принято считать, что в ее основу заложены французские традиции, а ее главными принципами являются строгий отбор ингредиентов, преимущественно очень дорогих, а также оригинальная подача, граничащая с искусством. Потакая общественным настроениям, рестораторы обычно стараются включить в блюда максимум экзотических составляющих и их сочетаний.
В Velvet решили опровергнуть традиционную точку зрения и показать, что главным составляющим высокой кухни является качество продуктов. С этой точки зрения алтайские продукты сегодня уже могут составить конкуренцию другим ингредиентам. Именно это и будет продемонстрировано в ходе гастрономического ужина.
Для приготовления блюд будет использовано мясо утки, цесарки, окуня и большое количество самых обычных продуктов «на каждый день» — свекла, кукуруза, тыква, горох и т.д. Гости смогут попробовать три холодных закуски, суп, два основных блюда и десерт.
Илья Богдан,
шеф-повар Velvet:
Доля местного сырья, которое используется у нас на кухне, с каждым годом растет. И из этих продуктов вполне можно готовить блюда для самых взыскательных гурманов, что мы и попытались реализовать.
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