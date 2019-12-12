Бывает ли высокая кухня на Алтае?

17 декабря один из старейших ресторанов Барнаула Velvet проводит гастрономический ужин. В него войдут блюда высокой кухни, на 98% приготовленные из алтайских продуктов. Гости смогут попробовать 5 блюд и десерт.

Повара Velvet решили на практике показать, что традиционные алтайские продукты отлично подходят для высокой кухни. Принято считать, что в ее основу заложены французские традиции, а ее главными принципами являются строгий отбор ингредиентов, преимущественно очень дорогих, а также оригинальная подача, граничащая с искусством. Потакая общественным настроениям, рестораторы обычно стараются включить в блюда максимум экзотических составляющих и их сочетаний.

Блюдо. Фото: архив ресторана Velvet

В Velvet решили опровергнуть традиционную точку зрения и показать, что главным составляющим высокой кухни является качество продуктов. С этой точки зрения алтайские продукты сегодня уже могут составить конкуренцию другим ингредиентам. Именно это и будет продемонстрировано в ходе гастрономического ужина.

Блюда. Фото: архив ресторана Velvet Блюда. Фото: архив ресторана Velvet Блюда. Фото: архив ресторана Velvet Блюдо. Фото: архив ресторана Velvet Блюдо. Фото: архив ресторана Velvet Блюдо. Фото: архив ресторана Velvet

Для приготовления блюд будет использовано мясо утки, цесарки, окуня и большое количество самых обычных продуктов «на каждый день» — свекла, кукуруза, тыква, горох и т.д. Гости смогут попробовать три холодных закуски, суп, два основных блюда и десерт.

Илья Богдан. Фото: архив ресторана Velvet

Илья Богдан,

шеф-повар Velvet:

Доля местного сырья, которое используется у нас на кухне, с каждым годом растет. И из этих продуктов вполне можно готовить блюда для самых взыскательных гурманов, что мы и попытались реализовать.