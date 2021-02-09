Бийский гравийно-песчаный карьер обновил оборудование и парк спецтехники

За 2 года в рамках сотрудничества ООО ЛК «Сименс Финанс» и Группы Компаний «БГПК» было приобретено 13 единиц спецтехники на общую сумму более 146 млн. руб.

БГПК — ведущее предприятие Алтайского края и Сибири по производству и реализации нерудных строительных материалов. Необходимость в строительстве карьера была вызвана потребностью в материалах Бийска, Барнаула, Новоалтайска и других городов Алтайского края. Первая очередь карьера в с. Шульгинка была запущена в эксплуатацию в 1977 году. Предприятие занимает прочное место лидера отрасли, извлекая из недр около 1,2 млн тонн гравийно-песчаной смеси в год, ежегодно наращивая темпы производства.

В 2018 году у предприятия в очередной раз возникла потребность в обновлении и модернизации оборудования и части парка спецтехники. В условиях работы в карьере оборудование и спецтехника быстро изнашиваются и периодически требуют обновления. Модернизацию и обновление парка спецтехники необходимо делать оперативно, чтобы исключить простои и убытки. Однако, это потребовало бы отвлечения значительных оборотных средств. Руководство БГПК приняло решение о привлечении лизингового финансирования «Сименс Финанс». Вместе партнеры реализовали проекты по поставке 13-ти единиц карьерной спецтехники и оборудования на сумму 146 млн. руб. В рамках проектов были приобретены фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и другое специализированное оборудование.

Бийский гравийно-песчаный карьер. ГК «БГПК»

Алексей Андронов,

генеральный директор ООО «БГПК»:

— Работая с «Сименс Финанс» мы отметили ряд важных для нас преимуществ. Среди них быстрая скорость принятия решений о финансировании, а также скорость реализации проекта от подачи заявки до поступления спецтехники на карьер. Оборудование мы принимали сразу от перевозчика, что значительно ускорило процесс сдачи-приемки. Кроме этого, оборудование и техника начинают работать с первого дня, окупая лизинговые платежи и принося доход.

В ЛК «Сименс Финанс» уточнили, что лизинг оборудования и спецтехники пользуется стабильным спросом. В сравнении с кредитной организацией лизинговая компания предлагает более гибкие условия финансирования и быстрее принимает решение. Кроме того, лизинг часто оказывается дешевле кредита, благодаря льготам по налогообложению и ускоренной амортизации предмета лизинга.

Бийский гравийно-песчаный карьер. ГК «БГПК»

Евгений Малаш,

директор представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле:

— Бийский гравийно-песчаный карьер существует уже более 40 лет. За эти годы предприятием были выпущены десятки миллионов тонн нерудных строительных материалов. В настоящее время БГПК непрерывно наращивает объемы производства, производит новые виды продукции, осваивает новые рынки сбыта. Наше долгосрочное сотрудничество только начинается. Мы гордимся быть причастными к устойчивому развитию предприятия, и благодарим руководство БГПК за оказанное доверие.

Бийский гравийно-песчаный карьер. ГК «БГПК»

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле Адрес: ул. Кирова, 51 А, 4 этаж Тел.: (3852) 200−123 Evgeny.malash@siemens.ru

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ООО ЛК «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 37 800. При этом к 01.01.2020 портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 70,2 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2019 (по методике Leaseurope) — 45,7 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который придерживается высокого уровня инжиниринга, инноваций, качества, надежности и интернациональности на протяжении более 170 лет. Компания представлена по всему миру и специализируется в таких областях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий, системы для распределённой энергетики, автоматизация и цифровизация в непрерывном производстве и обрабатывающей промышленности. «Сименс» соединяет реальный и цифровой миры во благо своих клиентов и общества в целом. Через отдельно управляемую компанию «Сименс Мобильность», лидирующего поставщика умных мобильных решений для железнодорожного и автомобильного транспорта, «Сименс» помогает формировать мировой рынок пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций в «Сименс Энергетике» — глобальный мировой лидер в сфере генерации и передачи электроэнергии, который был зарегистрирован на фондовой бирже 28 сентября 2020 года. В 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2020 года, оборот концерна составил 57,1 млрд евро, а чистая прибыль — 4,2 млрд. евро. Штат сотрудников компании насчитывает около 293 тысяч человек по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 3400 сотрудников. Оборот в 2019 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru