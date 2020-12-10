«Бизнес наших клиентов растет». Как компания CORTEL помогает компаниям навести порядок в IT-блоке

С началом пандемии требования к IT-инфраструктуре предприятий значительно выросли. Даже для сохранения прежнего темпа работы потребовались серьезные изменения в техническом блоке. Коммерческий директор IT-компании CORTEL Алексей Клушин рассказал об успешных кейсах адаптации разных бизнесов к новой реальности с помощью современных технологий.

— Цифровая трансформация стала одним из самых больших вызовов для директоров и собственников бизнеса. Многие осознали, что без нее риск проиграть в борьбе за рынок очень велик. Она базируется на современных технологиях и качественной организации IT-процессов. Если там беспорядок, то и развитие невозможно. Мы говорим, что в IT-блоке порядок, когда его работа нацелена на реализацию общей стратегии компании.

Начиная работать с клиентом, мы выясняем, какие у него стратегические цели. Затем проводим аудит и смотрим, какие IT-инструменты он использует. На базе этой информации составляем план действий по наведению порядка в IT-блоке, строим гибкую и отказоустойчивую инфраструктуру, и только потом на ее основе становится возможна цифровая трансформация.

Алексей Клушин. IT-компания CORTEL.

Мы предлагаем использовать IT-инструменты, с которыми комфортно работать и затраты на внедрение которых сопоставимы с темпом роста бизнеса. Среди них хранение и быстрая обработка больших массивов данных, облачные вычисления и аналитические системы, которые позволяют оцифровать бизнес эффективнее.

Практически у всех заказчиков мы внедряем резервное хранение данных, потому что в основном компании об этом не заботятся, игнорируют лучшие международные практики в этой сфере, в частности правило «3−2-1» (хранение трех резервных копий в двух разных физических форматах, причем одна из копий должна находиться вне офиса).

В частности, CORTEL помогает эффективно масштабировать бизнес-сети ресторанов быстрого питания «Грильница». Управляемость и централизация IT-инфраструктуры, которую мы создали, а главное — масштабируемость и гибкость вычислительных ресурсов позволили предприятию не отвлекаться на IT с самого начала существования компании. Все внимание и средства она направила на развитие бизнеса. При открытии каждого нового ресторана быстрого питания «Грильница» тратит на IT-инфраструктуру несколько тысяч рублей и получает ее в работающем виде день в день.

В «Грильнице». Анна Зайкова

В этом году появились новые требования к организации рабочих мест сотрудников из-за массового перехода на удаленную работу. Теперь рабочее место всегда «должно быть под рукой». Мы реализовали несколько таких кейсов.

В частности, в одной крупной сибирской ресурсоснабжающей компании в сжатые сроки обеспечили перевод на удаленную работу более 1 тыс. сотрудников. А для юридической компании за три дня организовали удаленную работу 50 сотрудников кол-центра на базе CRM-системы и учетной системы 1С. Компании оперативно запустили свои бизнес-процессы и начали зарабатывать.

Главные наши цели и результаты работы — это растущий бизнес клиентов, контроль затрат на IT и понимание, как технологии помогают развиваться. Нам удается этого достигать на российском и международном уровне, и мы рады, что бизнес на Алтае не отстает в этом отношении от коллег в других регионах.

ООО «Кортэл»