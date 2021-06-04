Бизнес поможет восстановить леса в России

Торговая сеть «Пятерочка», бренд Zewa компании Essity и Лесной попечительский совет (FSC России) запустили совместную акцию, направленную на помощь в решении экологичсекого вопроса, связанного с исчезновением лесов. Теперь часть средств с продаж продукции бренда Zewa используют для восстановления лесов с применением передовых технологий и методов посадки и ухода за лесом. А за знания о природе каждый покупатель может получить скидку до 50% и даже выиграть годовой запас товаров бренда.

С 1 по 30 июня рубль с каждой упаковки FSС-сертифицированной продукции Zewa в «Пятерочке» будет перечислен в FSC России.

Собранные средства помогут лесопользователям возместить до 50% затрат на восстановление лесов и уходу за ними.

Лес. СС0

— Причина нехватки качественных уходов за посадками — отсутствие стимулов, особенно финансовых, со стороны государства: сажая 2−3-х летний саженец, арендатор получит прибыль только через 50 — 100 лет, а затраты на уходы нужны сейчас. Между тем, все эти годы посаженный лес будет очищать воздух, которым мы дышим, насыщать его кислородом и поглощать углерод, сдерживая негативные климатические изменения, — заметил Николай Шматков, директор FSC России.

Деньги передадут победителям конкурса «Восстановление лесов на „Пять“» среди FSC-сертифицированных лесных предприятий и учебных учреждений со своими учебно-опытными лесными площадками. Чтобы стать участником, необходимо до 30 июля 2021 года подать заявку в FSC России.

Саженец. СС0

О результатах акции можно будет узнать на специальной карте — туда занесут все восстановленные участки. Также там разместят информацию о том, какими передовыми методами возрождали лесные массивы. Эти знания помогут лесопользователям в дальнейшем.

— Уверен, акция поспособствует не только привлечению внимания к ответственным производствам и восполнению лесных хозяйств в нашей стране, но стимулирует развитие предприятий малого и среднего бизнеса, задействованные в отрасли. Надеюсь, что наши покупатели поддержат этот проект и сделают еще один шаг навстречу осознанному потреблению, — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Новая концепция магазина. Архив торговой сети «Пятёрочка»

Любой человек может получить скидку до 50% на товары Zewa в «Пятерочке» и даже выиграть годовой запас товаров бренда. Для этого нужно пройти интерактивный тест «Сохраняйте леса России с нами».

— Запускаемый онлайн-тест поможет многим россиянам, которые никогда ранее не интересовались эко-маркировками, узнать об этом и понять значимость поддержки таких инициатив с их стороны, — говорит Варвара Светлова, директор по торговому маркетингу компании Essity в России.

Организаторы конкурса: конкурс является трехсторонней инициативой FSC России, торговой сети «Пятёрочка» и Essity, бренда Zewa; оператор конкурса -- FSC России. Заявки принимаются до 30 июля 2021 г. Подробную информацию об организаторах, правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте https://ru.fsc.org