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Бизнес-регата на «сибирском море»

Впечатления и краткий «гайд» от яхтсмена руководителя компании HICLICK Виталия Романова

Яхтинг в России быстро набирает популярность. Регаты становятся неотъемлемыми атрибутами успешных бизнесменов. Престижные соревнования пришли и в Сибирь.

Яхтинг в России набирает популярность.
Яхтинг в России набирает популярность.
Архив агентства digital трансформации Hiclick

На Обском море не первый год соревнуются мастера парусного спорта. В середине июля команды из Новосибирска и Барнаула опробовали новый формат — бизнес-регата. Соревнование организовал парусный клуб SIbSail Club, в Бердске, на площадке яхт-клуба «Royal-Marine».

Виталий Романов,
руководитель агентства digital трансформации Hiclick (участник бизнес-регаты в Хорватии):

— Современные условия диктуют свои правила, к которым приспосабливается весь мир в условиях пандемии. Они формируют и тенденции развития ивент-индустрии и бизнес-процессов. Уходит шаблонность, появляются новые возможности. На этом фоне все больше компаний акцентируют внимание на активностях с ограниченным количеством участников. Мы более 10 лет на рынке. За эти годы мы поняли, что без быстрой адаптации и постоянного отслеживания тенденций и условий рынка команде не продержаться на плаву. Этим бизнес похож на яхтинг.


Яхтинг в России набирает популярность.
Яхтинг в России набирает популярность.
Архив агентства digital трансформации Hiclick
Рекомендации Виталия Романова, как получить пользу от участия в бизнес-событии. Чек-лист:
  1. Узнать у организаторов тайминг, обстановку, какие компании, люди, должности будут на мероприятии;
  2. Если участников много, то стоит отправить на мероприятие двоих или даже троих сотрудников. Исходите из 20 целевых контактов на сотрудника;
  3. Подготовьте яркую презентационную речь, которая выделит вас и подчеркнет отличия от конкурентов;
  4. Привезите небольшие запоминающиеся презенты для участников;
  5. По возможности используйте широкоформатные презентационные материалы, например, мобильные стенды (роллап);
  6. Подготовьте 3−4 квалифицирующих вопроса, чтобы сотрудник быстро понял целевой ли контакт. Если нет, быстро переходил бы к следующему участнику;
  7. Подготовьте визитки (или QR/Instagram-визитки) в достаточном количестве;
  8. Если в мероприятии предполагаются соревнования, то имеет смысл принять участие в награждении самых активных игроков (то есть выступить спонсором);
Яхтинг в России набирает популярность.
Яхтинг в России набирает популярность.
Архив агентства digital трансформации Hiclick

Виталий Романов,
руководитель агентства digital трансформации Hiclick:

— Несколько слов о моем личном опыте о регате, в которой я принимал участие в Хорватии. Первый вопрос, который, вероятно, вас волнует — это цена. 7 лет назад перелет, участие, питание и развлечения на месте обошлись около 300 000 рублей. Пять дней подряд на воде, ночевки в каютах в маринах, палящее солнце и холодный ветер в мае — эти эмоции передать невозможно. Совместное плавание кроме всего прочего лучший способ сплотить коллектив, подружиться с коллегами.

Анатолий Щуренков,
основатель Сибирского яхт-клуба Sibsail Club:

— Для Новосибирска — это новый вид парусной гонки, и мы рады, что он заинтересовал не только горожан, но и жителей других регионов. Мы увидели, что предприниматели готовы проехать более 500 километров для того, чтобы научиться новому и получить свежие впечатления. Парусная регата — это отличная возможность пообщаться с единомышленниками на берегу и посоревноваться в море.

Парусный спорт традиционно считается престижным видом соревнований. Он стоит в одном ряду с Формулой 1, конным спортом и «большим» теннисом. Хотя яхтинг и продолжает ассоциироваться с высоким статусом, парусные регаты становятся доступнее.

Для корпоративных мероприятий яхтинг — новинка. Парусный формат подходит как для тимбилдинга, так и делового события. Возможность выйти на воду под парусом — это гораздо более эффективный способ узнать коллег нежели традиционный корпоратив на поляне. Локация яхт-клубов удобна и функциональна. Есть возможность организовать презентацию компаний, фуршет, игры на пляже. А самое главное — принять участие в гонках на парусных яхтах.

Идея участия в парусной регате в Новосибирске появилась у выпускников Президентской программы ещё в прошлом году. Одним из предложений от организаторов SibSailclub было — участие в бизнес-регате, где будут не только любители яхтинга, но и предприниматели разных сфер бизнеса.

Среди команд из Барнаула были и члены объединения «Союз лидеров Алтайского края». «Командный дух действительно объединяет в этом виде спорта!», — прокомментировала Татьяна Баринова, исполнительный директор «Союз лидеров Алтайского края».

Яхтинг в России набирает популярность.
Яхтинг в России набирает популярность.
Архив агентства digital трансформации Hiclick

В программу парусной регаты входят мастер-классы по вязанию морских узлов, перетягивание каната, нетворкинг, морские развлечения.

Информация предоставлена агентством высоких откликов Hiclick, агентство диджитал трансформации вашего бизнеса.

Телефон: 8−804−333−76−28
Е-mail: romanov@hiclick.ru

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