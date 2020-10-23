Бизнес стали чаще регистрировать в электронном виде в Алтайском крае

За 9 месяцев 2020 года на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде в Алтайском крае поступило 2743 заявления. За аналогичный период прошлого года подали 1626 таких заявления.

С 1 января 2019 года в России не нужно платить госпошлину при подаче в Регистрирующий орган документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде. Таким образом, в отличие от подачи документов в бумажном виде, онлайн регистрация абсолютно бесплатна.

Кроме того, онлайн регистрация имеет и другие преимущества: это исключение ошибок при заполнении, значительная экономия времени и минимизация денежных затрат, так как при направлении документов в электронном виде не требуется свидетельствование в нотариальном порядке подлинности подписи заявителя.

Зарегистрировать бизнес онлайн можно с помощью сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сайта ФНС России — в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

Также документы на регистрацию можно направить через Единый портал госуслуг или через нотариуса (нотариус заверяет документы своей электронной подписью и предоставляет в регорган).

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»