В вопросах финансирования малому бизнесу крайне важна оперативность: длительное ожидание одобрения кредита может сорвать внезапно наметившуюся выгодную сделку, нарушить планы компании и даже остановить бизнес-процессы из-за нехватки средств. Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предлагает предпринимателям удобное решение.

Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме «здесь и сейчас».

Получить денежный заем под залог автотранспорта (легковые или грузовые автомобили, спецтехника) представители бизнеса, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, могут на сумму до 5 млн рублей. Процедура рассмотрения заявки максимально упрощена, что ускоряет процесс получения займа.

Цели могут быть любые: покрытие кассовых разрывов, пополнение оборотных средств, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам, покупка техники или оборудования, неотложные нужды или развитие бизнеса.

По статистике, каждый второй клиент компании «Ваш инвестор» становится постоянным, потому что рассматривает займы не как разовый инструмент получения средств, а как постоянный источник финансирования под различные потребности.

Как получить деньги в режиме «здесь и сейчас». Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

В компанию «Ваш инвестор» обращаются представители абсолютно разных сфер бизнеса — строительные и ремонтные компании, транспортные компании, осуществляющие грузоперевозки, торговые предприятия и предприятия общественного питания. Предложение подходит для любых направлений бизнеса.

Никаких страховок и скрытых комиссий, все условия прозрачны и прописаны в договоре, а кредитная история заемщика не является определяющим фактором при рассмотрении заявки. Возможность досрочного погашения займа — это еще одно преимущество, которое отмечают представители бизнеса, являющиеся клиентами компании «Ваш инвестор».

Подать онлайн-заявку на заём представители бизнеса могут на сайте vashinvestor.ru.

Справка

Компания «Ваш инвестор» — это надёжный партнер, услугами которого с 2013 года уже воспользовались тысячи человек. Компания работает на территории 12 городов России, и география присутствия непрерывно расширяется. ООО МКК «Ваш инвестор» включен в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

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