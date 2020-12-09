BlaBlaCar стал платным для пассажиров

Введение новых правил пройдет в два этапа.
На первом платить сервисный сбор придется только пассажирам на дальних дистанциях, затем аналогичная система распространится на все поездки без исключения.
Само приложение остается для пользователей бесплатным — люди смогут выбрать нужную поездку, платить придется уже на этапе бронирования. При этом стоимость сервисного сбора определить алгоритм на основе вводных данных.
BlaBlaCar приостанавливал работу в России весной из-за первой волны пандемии. С 3 июня сервис возобновил деятельность, пишет polit.ru.
О сервисе
Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазеллой.
Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Cервисом BlaBlaCar пользуется более 65 млн человек в 22 странах.