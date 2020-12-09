Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря -14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

BlaBlaCar стал платным для пассажиров

Сервис поиска попутных автомобилей BlaBlaCar ввел для пользователей-пассажиров плату за бронирование будущих поездок, сообщает ТАСС.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Введение новых правил пройдет в два этапа.

На первом платить сервисный сбор придется только пассажирам на дальних дистанциях, затем аналогичная система распространится на все поездки без исключения.

Само приложение остается для пользователей бесплатным — люди смогут выбрать нужную поездку, платить придется уже на этапе бронирования. При этом стоимость сервисного сбора определить алгоритм на основе вводных данных.

BlaBlaCar приостанавливал работу в России весной из-за первой волны пандемии. С 3 июня сервис возобновил деятельность, пишет polit.ru.

О сервисе

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазеллой.

Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Cервисом BlaBlaCar пользуется более 65 млн человек в 22 странах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость