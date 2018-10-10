BlaBlaCar в России стал платным для пассажиров

С 10 октября сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел платную подписку, сообщает vc.ru. Компания, почти три года продвигавшая этот сервис в России, впервые решила монетизировать свой продукт.

BlaBlaCar ввел платную подписку для пассажиров: 149 рублей на день и 199 рублей на месяц для поездок дальше 120 километров для жителей России и Украины. Для водителей и для тех, кто совершает короткие поездки, сервис останется бесплатным. Компания не раскрыла статистику сервиса по расстоянию популярных поездок. В 2015 году представитель сервиса рассказал, что среднее расстояние путешествий россиян — 350 километров, пишет Tjournal.

О том, что популярный сервис станет платным для пассажиров, стало известно 28 сентября. Тогда BlaBlaCar объявил о скором введении сервисного сбора за услугу бронирования мест в автомобиле, который составит до 20% от стоимости поездки на человека.