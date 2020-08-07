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Блеск и сияние. Салон декоративных материалов AquaNova Decor открылся в ТЦ «ДОММЕР»

Весной состоялось открытие салона декоративных материалов AquaNova Decor. Это проект завода отделочных материалов «НОВА», предназначенный для архитекторов, дизайнеров, мастеров-отделочников и всех, кого интересует ремонт. Салон расположен по адресу Павловский тракт, 166, ТЦ «ДОММЕР».

Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Завод «НОВА»

AquaNova Decor — это уникальные материалы для интерьерной и фасадной отделки, которые обладают актуальными эффектами, отличаются стилем и экологичностью. В салоне представлены разные виды декоративных штукатурок: тонкослойные (мокрый шелк, марракеш, велюр), фактурные (арт-бетон, рельеф, текстурные краски), фасадные декоративные штукатурки и не только.

В салоне можно найти уже ставшие популярными среди покупателей декоративные материалы торговой марки AquaNova Decor и новинки разработок завода: венецианскую штукатурку, покрытия велюр с перламутровым блеском, золотым и серебряным сиянием, лаки для глянца и воски для матовости.

Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Завод «НОВА»

Помимо выполнения декоративной функции, штукатурки отличаются и другими достоинствами. Например, они содержат в составе особые связующие элементы, благодаря которым данное декоративное покрытие можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня). Декоративная штукатурка имеет свойства «2 в 1» — выравнивает поверхность и создает различные фактуры, тем самым вы экономите время и получаете уникальный дизайн своего интерьера.

Ассортимент салона включает и другие материалы производства завода «НОВА» для отделки: грунты, краски, шпатлевки, лаки, инструменты для декорирования, услуги по колеровке. Предоставляется и база мастеров, которые смогут создать понравившийся декоративный эффект.

Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Завод «НОВА»

Основное преимущество и отличительная особенность данного салона в том, что здесь создано все для творческой реализации: образцы материалов, передающие фактуру и отображающие всевозможные эффекты декоративных покрытий, инструменты для работы, а также компетентные специалисты, которые не только проконсультируют, но и продемонстрируют разные способы нанесения декоративных материалов.

В салоне создана творческая атмосфера. AquaNova Decor открыт для новых клиентов, сотрудничества и приглашает дизайнеров, художников и мастеров.
В преддверии Дня строителя коллектив завода отделочных материалов «НОВА» поздравляет с профессиональным праздником всех, кто занимается строительством и ремонтом. Желает грандиозных успехов и новых высот!

Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Салон декоративных материалов AquaNova Decor.
Завод «НОВА»
Салон AquaNova Decor

Адрес: Павловский тракт, 166, ТЦ «ДОММЕР».

Сайт: www.nova-lkm.ru

Социальные сети: Инстаграм, ВКонтакте

Контактные телефоны: 8−800−775−2425; 8−905−925−0075

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