Ближе к потребителю: в Бийске открылись дополнительные офисы обслуживания населения «Алтайкрайэнерго»

Теперь жителям Бийска станет удобнее решить вопросы, связанные с получением услуг энергоснабжающей организации. В двух дополнительных офисах Сбербанка в торговых центрах «Грин центр» по ул. Советская, 219 и «Созвездие» по ул. Митрофанова, 12 организованы отдельные рабочие места для сотрудников компании «Алтайкрайэнерго»

Бийское отделение «Алтайкрайэнерго» — одно из крупнейших: обслуживает более 86 тысяч абонентов. Попадая в офис банка для совершения привычных операций, клиент может сэкономить время и здесь же получить дополнительные услуги. «Алтайкрайэнерго» — первая энергетическая компания в Алтайском крае, открывшая для потребителей пункты обслуживания такого формата. Офис обслуживания по ул. Васильева, 48/1 закрыт, но новые пункты расположены очень удобно, и в компании рассчитывают, что они будут пользоваться спросом у потребителей. Обслуживание клиентов также ведется в основном офисе компании по адресу: пер. Телеграфный, 65.

Михаил Кандауров,

начальник Бийского отделения АО «Алтайкрайэнерго»:

В наших пунктах можно получить информацию о состоянии расчётов, узнать порядок оплаты за потреблённую электроэнергию, передать показания приборов учёта, получить консультационные услуги. И, главное, не покидая помещения, сразу произвести оплату.

Также потребителям «Алтайкрайэнерго» доступны интернет-сервисы. Подать показания и произвести оплату можно через личный кабинет на официальном сайте компании altke.ru. Для оплаты можно воспользоваться Сбербанк-онлайн или мобильным приложением банка, просто отсканировав с помощью смартфона QR-код на квитанции.

Повышение качества обслуживания потребителей — один из главных приоритетов в работе «Алтайкрайэнерго». В случае, если пилотный проект в Бийске подтвердит свою эффективность, будет рассматриваться вопрос о расширении географии такой формы сотрудничества Алтайкрайэнерго и Сбербанка на других территориях Алтайского края.