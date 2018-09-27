Бобер отключил свет в Солтонском районе

Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» оперативно вернул свет в дома жителей Солтонского района, которого они лишились по вине бобра. Диверсию зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи (ЛЭП) 10 киловольт из-за пределов её охранной зоны. Животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек.

Около двух часов потребовалось персоналу Солтонского района электрических сетей (РЭС) Восточных электрических сетей, чтобы установить причину технологического нарушения и устранить последствия несанкционированных действий животного. Возможно, бобру это и не понравилось, но свет в дома жителей предгорья все же вернулся.

О том, что проникновение на энергообъекты может стать не только причиной отключения электроэнергии, но и очень опасно для жизни специалисты филиала «Алтайэнерго» регулярно рассказывают населению региона. А вот животным правила электробезопасности объяснить невозможно. Поэтому иногда происходят такие случаи. Несколько лет назад, например, бобры просто атаковали линии электропередачи, питающие поселок Бобровка. Видимо, чувствовали себя там настоящими хозяевами.

Там где возможно, энергетики защищают оборудование от животных, а их самих — от воздействия электричества. Например, устанавливают птицезащитные устройства на линиях электропередачи. Но исключить попадание зверей и птиц на ЛЭП и подстанции на 100 процентов, к сожалению, невозможно.

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).