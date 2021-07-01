Более 150 человек устроились на работу в «Сибирь-Полиметаллы» с соцпакетом и достойной зарплатой

Акционерное общество « Сибирь-Полиметаллы » предоставляет сотрудникам широкие перспективы для личностного роста, улучшает условия труда и повышает безопасность на производстве. Коллектив компании обладает широкими возможностями для обмена опытом, развития профессиональных компетенций и командного достижения амбициозных целей. Именно поэтому, и не только, предприятие является наиболее привлекательным для трудоустройства как в Алтайском крае, так и за пределами региона.

«В своей повседневной работе сотрудники предприятия руководствуются корпоративными ценностями, — говорит генеральный директор „Сибирь-Полиметаллы“ Вадим Рязанцев. — Эти принципы формируют культуру компании, помогают достигать стратегических целей. В настоящее время коллектив стремится к безусловному соблюдению правил безопасности, получению максимального результата при оптимальном использовании ресурсов, конструктивному взаимодействию с коллегами и непрерывному развитию за счет внедрения передовых практик. Все это привлекает в компанию как молодых талантливых сотрудников, так и высококвалифицированных и опытных специалистов».

В 2021 году на предприятие пришли работать более 150 человек. Среди них — машинисты насосных установок, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, токари, машинисты подземных самоходных машин, участковые маркшейдеры, проходчики, горные мастера и многие другие. Благоприятный климат на производстве, социальные гарантии, стабильная и высокая заработная плата привлекают и тех работников, которые в своем время предпочли сменить место работы, а сегодня возвращаются на родное предприятие.

«На работу в «Сибирь-Полиметаллы» я устроился в 2011 году горным мастером. С 2018 года занимал должность начальника горного участка, затем — главного инженера ООО «Степное», — говорит Евгений Гулов. — За девять лет работы в компании мне удалось получить уникальный опыт, стать профессионалом своего дела. В 2020 году, по семейным обстоятельствам, мне пришлось сменить место работы. Почти год я трудился в другой организации, а сейчас с большим желанием и удовольствием возвращаюсь работать на предприятие в качестве главного инженера ООО «Степное».

Отметим, что сегодня «Сибирь-Полиметаллы» осуществляет масштабную реконструкцию в рамках инвестиционного проекта «Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд». В 2023 году здесь планируют увеличить добычу и переработку руды, а значит и привлечь к работе в компании еще больше ответственных, квалифицированных и целеустремленных профессионалов.