Более 150 человек устроились на работу в «Сибирь-Полиметаллы» с соцпакетом и достойной зарплатой

«В своей повседневной работе сотрудники предприятия руководствуются корпоративными ценностями, — говорит генеральный директор „Сибирь-Полиметаллы“ Вадим Рязанцев. — Эти принципы формируют культуру компании, помогают достигать стратегических целей. В настоящее время коллектив стремится к безусловному соблюдению правил безопасности, получению максимального результата при оптимальном использовании ресурсов, конструктивному взаимодействию с коллегами и непрерывному развитию за счет внедрения передовых практик. Все это привлекает в компанию как молодых талантливых сотрудников, так и высококвалифицированных и опытных специалистов».
В 2021 году на предприятие пришли работать более 150 человек. Среди них — машинисты насосных установок, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, токари, машинисты подземных самоходных машин, участковые маркшейдеры, проходчики, горные мастера и многие другие. Благоприятный климат на производстве, социальные гарантии, стабильная и высокая заработная плата привлекают и тех работников, которые в своем время предпочли сменить место работы, а сегодня возвращаются на родное предприятие.
«На работу в «Сибирь-Полиметаллы» я устроился в 2011 году горным мастером. С 2018 года занимал должность начальника горного участка, затем — главного инженера ООО «Степное», — говорит Евгений Гулов. — За девять лет работы в компании мне удалось получить уникальный опыт, стать профессионалом своего дела. В 2020 году, по семейным обстоятельствам, мне пришлось сменить место работы. Почти год я трудился в другой организации, а сейчас с большим желанием и удовольствием возвращаюсь работать на предприятие в качестве главного инженера ООО «Степное».
Отметим, что сегодня «Сибирь-Полиметаллы» осуществляет масштабную реконструкцию в рамках инвестиционного проекта «Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд». В 2023 году здесь планируют увеличить добычу и переработку руды, а значит и привлечь к работе в компании еще больше ответственных, квалифицированных и целеустремленных профессионалов.