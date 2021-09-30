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Потребитель

Более чем на 10% за неделю взлетели в цене помидоры в России

Стоимость помидоров в России с 21 по 27 сентября выросла на 10,1%, с начала месяца они подорожали на 24,8%, следует из данных Росстата.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

В 36 регионах России цены на помидоры за неделю выросли на 10,1−28,3%.

При этом темпы роста стоимости ускорились по сравнению с прошлой неделей — тогда томаты подорожали на 7,9%.

Огурцы подорожали за неделю на 4,2%, картофель — на 1,8%, яблоки — на 2%, морковь — на 1,2%, белокочанная капуста и репчатый лук — на 0,5%, пишет «Росбалт».

Стоимость куриных яиц за этот период возросла на 3,5%, мяса кур — на 1,1%, говядины, свинины, сосисок и молока — на 0,6%.

В сентябре потребительские цены в годовом выражении выросли примерно на 7,26%, что стало максимальным показателем с июня 2016 года.

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