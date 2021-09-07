7 сентября
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Потребитель

Более чем наполовину изношено российское ЖКХ

Более половины объектов коммунальной инфраструктуры в РФ изношены — таковы результаты проверки ЖКХ, которую провела Счетная палата (СП).

Котельная, отопительный сезон.
Котельная, отопительный сезон.
altapress.ru

Аудитор СП Наталья Трунова рассказала, что самый сильный износ ЖКХ отмечается в небольших городах, сообщает РИА Новости.

В среднем по стране износ «коммуналки» достигает 60%. По словам Труновой, вложения в сферу ЖКХ должны поступать с учетом новейших технологий и организационно-технологических изменений.

Однако ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная, как в промышленности». Впрочем, продолжила аудитор, здесь нужно «действовать на опережение», привлекая к этой работе и местную, и федеральную власти.

К примеру, закладывать энергоэффективность следует и при строительстве нового жилья, чтобы его параметры соответствовали всем современным требованиям не только «по документам», но и в реальности, пишет «Росбалт».

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