Более десятка тематических секций и дискуссионных площадок организуют в рамках международного туристского форума Visit Altai

Эксперты отрасли обсудят межрегиональные турмаршруты и перспективы автомототуризма, вопросы маркетинга туристского продукта и развития туристских брендов. Успешные отельеры поделятся с участниками лайфхаками, а путешественники — опытом активных путешествий в период закрытых границ.
Мероприятия форума в Барнауле пройдут на нескольких площадках: в Алтайском государственном университете, Алтайском государственном педагогическом университете, Алтайской академии гостеприимства, Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова и центре «Мой бизнес».
Завершит программу 1 мая праздник «Цветение маральника», который пройдет на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».
С расписанием деловых мероприятий IX Международного туристского форума Visit Altai можно ознакомиться на сайте события www.expo.visitaltai.info.
Организаторами форума Visit Altai выступают управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский центр Алтайского края. Участие в мероприятиях форума бесплатное. Регистрация открыта на сайте события. (18+)