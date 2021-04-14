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Более десятка тематических секций и дискуссионных площадок организуют в рамках международного туристского форума Visit Altai

Международный туристский форум Visit Altai пройдет в регионе с 28 апреля по 1 мая. В программе — Сибирский съезд экскурсоводов и конференция молодых исследователей, конкурс туристических проектов и семинары для туроператоров, турагентств и представителей сферы гостеприимства, круглые столы по вопросам развития туризма в Алтайском крае.

Эксперты отрасли обсудят межрегиональные турмаршруты и перспективы автомототуризма, вопросы маркетинга туристского продукта и развития туристских брендов. Успешные отельеры поделятся с участниками лайфхаками, а путешественники — опытом активных путешествий в период закрытых границ.

Мероприятия форума в Барнауле пройдут на нескольких площадках: в Алтайском государственном университете, Алтайском государственном педагогическом университете, Алтайской академии гостеприимства, Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова и центре «Мой бизнес».

Завершит программу 1 мая праздник «Цветение маральника», который пройдет на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

С расписанием деловых мероприятий IX Международного туристского форума Visit Altai можно ознакомиться на сайте события www.expo.visitaltai.info.

Организаторами форума Visit Altai выступают управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский центр Алтайского края. Участие в мероприятиях форума бесплатное. Регистрация открыта на сайте события. (18+)

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