Более 20 экспертов примут участие в деловой программе форума VISIT ALTAI

IX Международный туристский форум VISIT ALTAI пройдет в регионе с 28 апреля по 1 мая. В программе — семинары, конференция, круглые столы, публичные защиты профильных проектов, съезд экскурсоводов, презентация исследований туристического рынка, экспертная сессия. Более 20 экспертов примут участие в деловой программе форума. Регистрация на мероприятия форума доступна на официальном сайте события .

Откроет форум 28 апреля Сибирский съезд экскурсоводов, где большинство тем будут посвящены экотуризму и инновационным подходам. Перед аудиторией выступят эксперты из Москвы и Екатеринбурга, Кемерово, Горно-Алтайска и Барнаула. В числе спикеров — ученые и экскурсоводы, представители Русского географического общества и заповедных территорий Алтая, общественных объединений и экспертных центров. Съезд будет работать на двух площадках. Научные доклады прозвучат в рамках экспертной сессии в Алтайском педуниверситете, практики соберутся в центре «Мой бизнес».

Программу первого дня продолжит круглый стол по особенностям формирования межрегиональных турмаршрутов, а завершит — семинар от системы онлайн бронирования B2B.Ostrovok.

Круглый стол по автомототуризму откроет программу второго дня. Также запланированы несколько семинаров для туроператоров, турагентств и средств размещения: по онлайн-формам кассовой отчетности онлайн-формы кассовой отчетности, которые обязательны для всех субъектов сферы туризма с 1 июля 2021 года, и лайфхакам от практика для успешного отеля. Участники смогут узнать, как выжать максимум из онлайн-продаж на платформе Extranet от Ostrovok.ru. На базе Алтайской академии гостеприимства пройдет защита конкурсных работ «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края». Завершится второй день форума встречей с активными путешественниками в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова.

Третий день начнется с молодежной научно-практической конференции в АлтГУ и презентации итогов исследования портрета туриста, турпродукта и туристического потенциала Алтайского края. На экспертной сессии обсудят маркетинг территории.

1 мая VISIT ALTAI завершит свою программу праздником «Цветение маральника» на турзоне «Бирюзовая Катунь». (16+)