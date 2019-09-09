Более миллиона налоговых уведомлений направлено жителям Алтайского края

По предварительным данным налоговыми инспекциями региона направлено более 1 млн налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. В электронном виде сформировано и выгружено пользователям « Личного кабинета налогоплательщика » 280 тысяч налоговых уведомлений. Налогоплательщикам, не подключенным к данному сервису, налоговые уведомления направляются почтовыми отправлениями через отделения Почты России.

«На начало сентября 2019 года из 830 тысяч уведомлений на бумаге, поступивших для рассылки в отделения почтовой связи, вручено гражданам почти 84%. Напомню, что рассылка конвертов осуществляется ЦОД г. Кемерово, срок уплаты налогов не позднее 2 декабря», — комментирует Елена Колоскова начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю.

Единое налоговое уведомление содержит информацию об объекте налогообложения, адресе его местонахождения, налоговой базе, о доле в праве собственности, налоговой ставке, о периоде владения объектом, о льготах и о сумме налога. В уведомлении также указана сумма налога на доходы физических лиц, исчисленного, но не удержанного налоговым агентом (организацией или индивидуальным предпринимателем).

Налоговые органа края обращают внимание, что с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются. Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Налоговые уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Уплатить имущественные налоги можно по реквизитам, указанным в налоговых уведомлениях, в отделениях Почты России, а также через кассы и терминалы кредитных учреждений. Кроме того, деньги можно перечислить в режиме онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика», а также с помощью приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ».