7 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Более 7 миллионов клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись

Tele2 подводит первые итоги проекта по использованию цифровой подписи. Компания внедрила безбумажный формат обслуживания год назад. За это время сервис бесконтактной подписи документов выбрали более 7 млн клиентов. Оператор провел уже более 600 тысяч операций в электронном виде, сэкономив время клиентов и значительный объем бумаги.

Более 7 миллионов клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись.
Более 7 миллионов клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись.
Фото: пресс-служба Tele2

Год назад в компании появился современный и полезный инструмент — цифровая подпись. За это время более 7 млн клиентов дали согласие на ее использование. Теперь при обращении в офисы или при проведении операций в личном кабинете они могут быстро и бесконтактно подписывать документы в электронном виде.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, может воспользоваться ею для подтверждения операции, например, при смене тарифа. Вместо печати бланка и ручной подписи формируется электронное заявление, а операция подтверждается посредством уникального SMS-кода. Его нужно сообщить сотруднику салона Tele2. Код приходит каждый раз, когда абонент обращается за той или иной процедурой в салон оператора.

Электронную подпись можно использовать для смены тарифа, актуализации данных, получения детализации. Теперь эти операции происходят более безопасно, экологично и быстро. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн заявлений и регистрационных форм — это более 90 тонн бумаги.

Иван Рыбинцев, директор по клиентскому сервису Tele2:

«За этот год мы провели более 600 тысяч операций в электронном виде, сократив время клиентов на обслуживание и сэкономив значительный объем бумаги. Особенно ценно это было в период ее дефицита и колебаний цен. Компания и наши партнеры экономят на затратах на печать, логистику и хранение. В планах до конца 2022 года — увеличить число пользователей цифровой подписи и перенести ее на все операции».

Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись клиенты Tele2 могут в салонах оператора, через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. Новые абоненты смогут сделать это сразу же при оформлении договора.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость