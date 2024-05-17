Более 842 млн рублей потратили жители Алтайского края на ювелирные изделия

Рынок ювелирной розницы Барнаула в денежном выражении по итогам первого квартала 2024 года достиг 530 млн рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр SOKOLOV.

В целом рынок Алтайского края вырос на 29% и составил 842 млн рублей. В России же рынок увеличился на 32,8%, достигнув 106 млрд рублей.

Первый квартал традиционно характеризуется повышенным спросом в ювелирной рознице, так как в этот период отмечаются гендерные праздники: 23 февраля, 8 марта и 14 февраля — День всех влюбленных.

Также в Алтайском крае вырос средний чек на ювелирные украшения. За первый квартал 2024 года он увеличился на 18% по сравнению с началом прошлого года и составил 7 216 рублей. А в среднем по стране россияне тратили 8 650 рублей (рост относительно начала прошлого года — 17%).

Ранее выяснилось, сколько потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках.

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