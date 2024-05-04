Куличи и продукты: где в Барнауле проходят предпасхальные продовольственные ярмарки. Адреса

Сегодня, 4 мая, в Барнауле проходят предпасхальные продовольственные ярмарки.Об этом сообщает администрация города.

На ярмарках будет представлен широкий выбор продуктов: мясо птицы, свинина, говядина, колбасы, мясные деликатесы, яйца, рыбные деликатесы и многое другое.

Кроме того, пекарни и кондитерские города предложат большой ассортимент куличей, а также ингредиенты для приготовления пасхальной выпечки.

Ярмарки проходят по следующим адресам:

Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;

Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район - пл. Народная;

Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время проведения ярмарок с 10.00 до 14.00 часов.

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