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Более 60 млн рублей выделили на благоустройство Мизюлинской рощи в Барнауле

Власти Барнаула ищут подрядчика, который займется благоустройством важного для горожан общественного пространства — Мизюлинской рощи. На проведение работ выделено более 60 миллионов рублей.

Как рассказали в городской администрации, в настоящее время в краевой столцие объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству Мизюлинской рощи в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018−2024 годы.

Эта муниципальная программа входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Широкая общественность давно ждет благоустройства Мизюлинской рощи. Это подтверждается и итогами интернет-голосования, которое прошло осенью прошлого года.

Горожанам предлагали определить, какие общественные пространства следует привести в порядок в первую очередь. В итоге Мизюлинская роща оказалась на втором месте по количеству голосов — 2213 или 10,41% от общего числа принявших участие в опросе.

В рамках реализации национального проекта на территории рощи планируется обустроить пешеходные дорожки с плиточным, асфальтобетонным покрытием, а также покрытием из щебеночного отсева.

Кроме того, здесь создадут новую систему освещения, оборудуют детскую площадку.

Помимо этого, это общественное пространство претерпит изменение с точки зрения озеленения — в роще посадят порядка 700 новых деревьев и кустарников.

Также в Мизюлинской роще появятся малые архитектурные формы, новые скамейки и урны.

На выполнение данного спектра работ из бюджетов разных уровней выделено 61,7 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе по определению компании-подрядчика, готового выполнить благоустройство Мизюлинской рощи, принимаются до 5 марта.

Справка

В Барнауле реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году. Для участия в проекте администрацией Барнаула разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы. Основная цель проекта — создание благоприятных и комфортных условий отдыха барнаульцев и гостей города.

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