Более 2 млрд рублей задолжали жители Алтайского края ресурсоснабжающим организациям

Долг рядовых потребителей ресурсовикам за тепло, водоснабжение и водоотведение в 2021 году превысил 2 млрд рублей. При этом, с прошлого года сумма задолженности выросла на 10%. Цифры не самой позитивной статистики привел министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной подготовке объектов малой теплоэнергетики региона к прохождению текущего осенне-зимнего периода.

Гилев добавил, что в отличие от жителей Алтайского края, бюджетники и коммерческие организации, наоборот, снизили суммы своих долгов ресурсовикам за предоставляемые услуги.

По его словам, в сложившейся ситуации большую роль сыграла пандемия прошлого года.

«Проблема есть. Она создает определенные сложности для работы муниципалитетов, которые независимо от текущей ситуации обязаны оказывать услуги по тепло и водоснабжению», — отметил министр.

Иван Гилев , министр строительства и ЖКХ Алтайского края. Анна Зайкова.

Что касается финансовых сложностей предприятий жилищно-коммунального комплекса, то они, по словам Гилева, вполне объективны и решать их нужно путем повышения внутренней эффективности и за счет установления экономически обоснованных тарифов, но в рамках разумного.

«Мы оказываем поддержку не только муниципалитетам, но и конкретным предприятиям — поставляем уголь за счет регионального бюджета. Тем не менее, на сегодня у предприятий ЖКХ почти 1,4 млрд задолженности перед поставщиками ресурсов за уголь, электроэнергию и газ», — рассказал министр.

Счетчик. Pixabay.com

Долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими предприятиями: 800 млн рублей — уголь 200 млн рублей — газ 330 млн рублей — электроэнергия (наблюдается динамика на снижение)

Долги. Деньги. altapress.ru

В то же время, заметил министр, наблюдается положительная динамика. За прошлый год задолженность снизилась примерно на 150 млн рублей (10%).

Министр пояснил, что жилищно-коммунальная отрасль вынуждена сталкиваться не только с экономическими, но и техническими трудностями. И краевые власти постоянно ведут работу по решению сложившихся проблем.

В частности, путем субсидирования муниципальных образований, в том числе за счет регионального бюджета. Так, в этом году на теплоснабжение было направлено более 1 млрд рублей. Еще примерно столько же (но уже с привлечением федеральных средств) пошло на водоснабжение.

Батареями жители довольны. Лидия Соколова

Несмотря на все сложности, в Алтайском крае к теплу уже подключены 99% объектов. Это многоквартирные дома, образовательные и медицинские учреждения, предприятия региона.

Исключение составляют Третьяковский, Михайловский и Хабарский районы. Министр заверил: люди без тепла не останутся.