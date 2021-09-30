Более 2 млрд рублей задолжали жители Алтайского края ресурсоснабжающим организациям

Гилев добавил, что в отличие от жителей Алтайского края, бюджетники и коммерческие организации, наоборот, снизили суммы своих долгов ресурсовикам за предоставляемые услуги.
По его словам, в сложившейся ситуации большую роль сыграла пандемия прошлого года.
«Проблема есть. Она создает определенные сложности для работы муниципалитетов, которые независимо от текущей ситуации обязаны оказывать услуги по тепло и водоснабжению», — отметил министр.
Что касается финансовых сложностей предприятий жилищно-коммунального комплекса, то они, по словам Гилева, вполне объективны и решать их нужно путем повышения внутренней эффективности и за счет установления экономически обоснованных тарифов, но в рамках разумного.
«Мы оказываем поддержку не только муниципалитетам, но и конкретным предприятиям — поставляем уголь за счет регионального бюджета. Тем не менее, на сегодня у предприятий ЖКХ почти 1,4 млрд задолженности перед поставщиками ресурсов за уголь, электроэнергию и газ», — рассказал министр.
Долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими предприятиями:
800 млн рублей — уголь
200 млн рублей — газ
330 млн рублей — электроэнергия (наблюдается динамика на снижение)
В то же время, заметил министр, наблюдается положительная динамика. За прошлый год задолженность снизилась примерно на 150 млн рублей (10%).
Министр пояснил, что жилищно-коммунальная отрасль вынуждена сталкиваться не только с экономическими, но и техническими трудностями. И краевые власти постоянно ведут работу по решению сложившихся проблем.
В частности, путем субсидирования муниципальных образований, в том числе за счет регионального бюджета. Так, в этом году на теплоснабжение было направлено более 1 млрд рублей. Еще примерно столько же (но уже с привлечением федеральных средств) пошло на водоснабжение.
Несмотря на все сложности, в Алтайском крае к теплу уже подключены 99% объектов. Это многоквартирные дома, образовательные и медицинские учреждения, предприятия региона.
Исключение составляют Третьяковский, Михайловский и Хабарский районы. Министр заверил: люди без тепла не останутся.
«Этот вопрос дорабатывается. И я думаю, что в ближайшие дни, включая выходные, сложившаяся в муниципалитетах ситуация должна решиться», — подчеркнул он.