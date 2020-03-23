По результатам всероссийского опроса, проведенного АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») 29% респондентов уверены, что ситуация с распространением COVID-19 их не затронет, 40,3% опрошенных в условиях возможного карантина намерены заняться самообразованием.

Более 40% россиян в условиях карантина планируют заняться самообразованием.

По данным количественного опроса пользователей, проведенного в городах присутствия «Дом.ru», из-за риска эпидемии 14% клиентов переведены на удаленную работу. Подавляющее большинство опрошенных продолжают трудиться в штатном режиме.

В условиях высвободившегося из-за карантина времени 57,3% респондентов планируют потратить его на сон, 56,1% готовы заняться просмотром развлекательного контента, 54,8% намерены посвятить себя общению в социальных сетях и мессенджерах.

В лидерах по запросу контента находятся новинки зарубежного кино — 78,5%, YouTube — 76,3%, образовательные ролики, подкасты и лекции — 58,1%.

Всем пользователям АО «ЭР-Телеком Холдинг» будут предложены специальные акции.

С 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех текущих и новых пользователей без доплаты будет увеличена скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с *, на тот случай , если вся семья останется дома. Активировать бонус ускорения можно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Дом.ru»

*, на тот случай если вся семья останется дома. Активировать бонус ускорения можно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Дом.ru» Также с 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех пользователей цифрового телевидения и сервисов Smart TV без дополнительной платы будет открыт доступ к лучшему образовательному , детскому , досуговому и киноконтенту.

будет открыт доступ к лучшему образовательному детскому досуговому и киноконтенту. Роутеры и фирменные ТВ-приставки можно будет приобрести в Сервисных центрах в рассрочку** с доступом к контенту на 12 месяцев.

Скорость подключения к услугам компании будет сокращена до 24 часов с момента поступления заявки , если клиент готов принять специалиста.

О дополнительных мерах и инициативах можно узнать на корпоративном сайте или по горячей линии компании: 8−800−333−7-000.

*При наличии технической возможности. **Рассрочку предоставляет АО «ЭР-Телеком Холдинг», подробности узнавайте у оператора.