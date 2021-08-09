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Более 300 сотрудников «Росводоканал Барнаул» защитились от COVID-19

Сотрудники «Росводоканал Барнаул» активно и с большим желанием принимают участие в кампании по вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины привито более 300 работников предприятия.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Для удобства сотрудников водоканала вакцинацию проводят по двум адресам — в здании управления и на производственно-технической базе. Желающие привиться заранее сообщают о своем намерении медицинской сестре предприятия и в назначенный день без очередей получают выбранную ими вакцину. Такая мера позволяет сотрудникам избежать посещения медучреждений и минимизировать контакты с большим количеством людей.

«Я без раздумий подал заявку на вакцинацию, ведь только с помощью формирования коллективного иммунитета мы справимся с коронавирусом и сможем вернуться к жизни и общению без ограничений. На днях я уже получил вторую дозу вакцины, чувствую себя хорошо, и, самое главное, защищенным», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Вакцинация в водоканале продолжается. Судя по количеству привитых и желающих получить вакцину, коллективный иммунитет на отдельно взятом предприятия жизнеобеспечения сформируется уже к 1 сентября.

Напомним, с 27 июля на территории Алтайского края действует постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, в том числе сотрудников сферы ЖКХ.

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