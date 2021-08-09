Более 300 сотрудников «Росводоканал Барнаул» защитились от COVID-19

Сотрудники «Росводоканал Барнаул» активно и с большим желанием принимают участие в кампании по вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины привито более 300 работников предприятия.

Для удобства сотрудников водоканала вакцинацию проводят по двум адресам — в здании управления и на производственно-технической базе. Желающие привиться заранее сообщают о своем намерении медицинской сестре предприятия и в назначенный день без очередей получают выбранную ими вакцину. Такая мера позволяет сотрудникам избежать посещения медучреждений и минимизировать контакты с большим количеством людей.

«Я без раздумий подал заявку на вакцинацию, ведь только с помощью формирования коллективного иммунитета мы справимся с коронавирусом и сможем вернуться к жизни и общению без ограничений. На днях я уже получил вторую дозу вакцины, чувствую себя хорошо, и, самое главное, защищенным», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Вакцинация в водоканале продолжается. Судя по количеству привитых и желающих получить вакцину, коллективный иммунитет на отдельно взятом предприятия жизнеобеспечения сформируется уже к 1 сентября.

Напомним, с 27 июля на территории Алтайского края действует постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, в том числе сотрудников сферы ЖКХ.