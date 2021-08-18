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Более ста новых базовых станций и переход в «облако»: Tele2 сообщает о развитии сети в первом полугодии

Tele2 в первом полугодии значительно улучшила покрытие в Алтайском крае. Технические специалисты построили и запустили более ста новых базовых станций, а также подготовили сеть к запуску VoLTE — звонков в 4G с технологией передачи речи ультравысокой четкости.

Более ста новых базовых станций и переход в «облако».
Более ста новых базовых станций и переход в «облако».
Архив Tele2

За шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Алтайском крае более ста базовых станций, которые обеспечили клиентов устойчивой голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. 25 новых объектов связи размещены там, где раньше не было покрытия оператора.

В городах региона на 60 объектах связи дополнительно размещены 4G-передатчики специальной конфигурации, которая повышает качество сети на первых этажах, в подвалах и лифтах. На 26 объектах связи расширена полоса частот для 4G/LTE. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть клиенты не будут ощущать неудобств, связанных с недостаточно высокой скоростью передачи данных.

Также оператор улучшил покрытие в Барнауле, Рубцовске, поселке Степное Озеро Благовещенского района и повысил качество связи в пригородах и дачных поселках. Так, в окрестностях Барнаула построено 11 новых базовых станций, которые позволили жителям оставаться онлайн за городом.

Tele2 продолжает развивать сеть в Республике Алтай. В апреле-мае технические специалисты запустили дополнительные базовые станции в селе Артыбаш и в районе Чемальской ГЭС, улучшив покрытие и повысив скорость мобильного интернета. Напомним, Tele2 запустила собственную сеть в республике в прошлом году. Связь оператора есть во многих населенных пунктах и популярных туристических местах — Горно-Алтайске, Чемале, Майме, Артыбаше, а также на Чемальском тракте и автодороге Барнаул — Горно-Алтайск.

Управление сетью Tele2 в Алтайской крае и Республике Алтай переведено в облачные центры обработки данных, которые оператор запустил в марте в Новосибирске. Переход в «облако» повысил надежность связи и расширил возможности управления сетью. Tele2 планирует сделать доступной для клиентов функцию VoLTE: абоненты смогут совершать звонки в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Алтайский край и Республика Алтай пользуются популярностью у туристов со всей страны. Мы улучшаем покрытие и емкость сети в регионах с расчетом на значительное сезонное увеличение трафика. Летом в курортных зонах мы наблюдаем как минимум двукратный рост потребления интернета. Поэтому мы работаем гибко: смотрим, где трафик растет быстрее всего, и размещаем там дополнительное оборудование, чтобы качественным интернетом могли пользоваться не только местные жители, но и клиенты Tele2 из других регионов.

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