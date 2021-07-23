Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний

В адрес краевой жилинспекции за последние полгода было направлено 5,21 тыс. обращений. В основном, люди жаловались на содержание жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя краевой Инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Гричанов в ходе видеоконференции с представителями коммунальных компаний, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Гричанов отметил, что большая часть граждан была недовольна неудовлетворительным содержанием жилых домов. По данному вопросу в жилинспекцию пришло порядка 2,2 тыс. обращений (41% от их общего числа).

На втором месте был вопрос о порядке начисления платы за коммунальные услуги — около 1,8 тыс. обращений (35%).

На третьем месте оказались претензии к оказанию компаниями коммунальных услуг — 375 претензий (22%). Четвертое место заняли проблемы, связанные с переустройством, перепланировкой и реконструкцией помещений в многоквартирных домах — 2% от общего числа жалоб.

Недвижимость. ЖКХ. Анна Зайкова.

Замруководителя жилищного надзора добавил, что сотрудники инспекции провели более 2 тыс. внеплановых документальных и выездных проверок с целью установить факты нарушений.

О чем еще говорил Сергей Гричанов

о необходимости усилить меры в сфере безопасности использования газа в многоквартирных домах

о проблемах с твердыми коммунальными отходами

о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов