23 июля 20°C
﻿
Потребитель

Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний

В адрес краевой жилинспекции за последние полгода было направлено 5,21 тыс. обращений. В основном, люди жаловались на содержание жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя краевой Инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Гричанов в ходе видеоконференции с представителями коммунальных компаний, органов местного самоуправления и общественных организаций.

ЖКХ.
ЖКХ.
Олег Богданов

Гричанов отметил, что большая часть граждан была недовольна неудовлетворительным содержанием жилых домов. По данному вопросу в жилинспекцию пришло порядка 2,2 тыс. обращений (41% от их общего числа).

На втором месте был вопрос о порядке начисления платы за коммунальные услуги — около 1,8 тыс. обращений (35%).

На третьем месте оказались претензии к оказанию компаниями коммунальных услуг — 375 претензий (22%). Четвертое место заняли проблемы, связанные с переустройством, перепланировкой и реконструкцией помещений в многоквартирных домах — 2% от общего числа жалоб.

Недвижимость. ЖКХ.
Недвижимость. ЖКХ.
Анна Зайкова.

Замруководителя жилищного надзора добавил, что сотрудники инспекции провели более 2 тыс. внеплановых документальных и выездных проверок с целью установить факты нарушений.

О чем еще говорил Сергей Гричанов

  • о необходимости усилить меры в сфере безопасности использования газа в многоквартирных домах
  • о проблемах с твердыми коммунальными отходами
  • о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов

Справка

Проведение публичного обсуждения правоприменительной практики инспекции — это обязательное мероприятие Реформы контрольной и надзорной деятельности, которая определена как одно из основных направлений стратегического развития Российской Федерации в 2016—2025 годах. Видеоконференция была проведена с целью повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности госоргана.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость