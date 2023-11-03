Более 25 тысяч барнаульцев уже отказались от бумажных квитанций в пользу электронных

С начала 2023 года почти 11 400 клиентов компании предпочли получать электронный платежный документ. Всего от бумажных квитанций уже отказались более 25 000 горожан.

Электронная квитанция — это цифровой аналог бумажного платежного документа с такой же юридической силой. Просмотреть цифровую квитанцию можно со смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей.

Выбор электронного документа — это не только удобство, но и сохранение природных ресурсов. Барнаульский водоканал заботится об экологии, и многие наши сотрудники уже перешли на электронные квитанции, — рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.

Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно в личном кабинете на сайте водоканала через кнопку «Электронная квитанция» на главной странице, в офисе обслуживания абонентов или через «Систему «Город».