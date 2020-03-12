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Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за пять лет. С момента старта программы в сентябре 2014 года и до конца 2019 года участниками курсов по обучению пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете стали 305 380 человек.

Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета».
Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета».
ПАО "Ростелеком"

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения ПФР, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. Так, в 2019 году в отделениях ПФР на всей территории России прошли обучение 47 тысяч человек; на курсах, организованных Министерством социального обеспечения Нижегородской области, — 4 570 человек; в собственных офисах «Ростелекома» или на внешних площадках при поддержке компании — 2 834 человека.

Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета».
Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета».
ПАО «Ростелеком»

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает обучение максимально доступным для всех заинтересованных лиц, однако затрудняет получение точных данных о количестве пользователей, прошедших обучение.

Новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru.

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