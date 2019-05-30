Более 22 тысяч зарплатных карт эмитировано в Алтайском филиале

По состоянию на 28 апреля 2019 года Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» эмитировал свыше 22912 тысяч зарплатных карт. Только в текущем году держателями пластикового продукта стали более 4 674 сотрудников предприятий и организаций Алтайского края и Республики Алтай. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 41%.