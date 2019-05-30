Более 22 тысяч зарплатных карт эмитировано в Алтайском филиале

В текущем году работа по продвижению зарплатных проектов продолжается. Среди новых партнёров, пришедших в банк на обслуживание в 2019 году — Алтайский Государственный Аграрный Университет, ФГБОУ ДПО АИПКРиСАК, ФГБУ «САС Алейская», ФГБУ «САС Кулундинская», ФГБУ «САС Бийская», ФФГБУ «Россельхозцентр по Республике Алтай», МУП «ЯТЭК», ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Алтайская МИС».
Общий объем средств, зачисленных на зарплатные карты в 2018 г. — 1 кв. 2019 года, составил 3,4 млрд. рублей.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
На сегодняшний день участниками зарплатного проекта являются 566 организаций Алтайского края и Республики Алтай. Наш филиал активно продвигает зарплатное обслуживание в регионах. Благодаря работе отдела по развитию корпоративного канала продаж показатели данного направления регулярно растут.
Источник: АО «Россельхозбанк»