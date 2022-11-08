8 ноября
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Потребитель

Более тысячи должников пригорода Барнаула могут остаться без электроэнергии из-за долгов

Центр обслуживания клиентов «Пригородный» АО «Алтайэнергосбыт» направил в сентябре бытовым абонентам-должникам более 1200 уведомлений об ограничении электроэнергии. Данная мера связана с увеличением задолженности за предоставленные услуги. В настоящее время долг за электроэнергию физических лиц посёлков пригорода Барнаула составляет 2,7 млн рублей.

Отключение электроэнергии.
Отключение электроэнергии.
АО «Алтайэнергосбыт»

Наибольшая задолженность сложилась у жителей с. Власиха, там сумма долга превышает 658 тыс. рублей, жители Барнаула (микрорайоны Солнечная поляна, Авиатор, Спутник) задолжали более 606 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года уже введено ограничение электроснабжения в отношении 254 абонентов ЦОК «Пригородный» компании «Алтайэнергосбыт».

Энергетики вправе ограничить поставку электроэнергии или при отсутствии технической возможности ограничения полностью приостановить поставку, если гражданин накопил долг, превышающий сумму 2 месячных размеров платы за электроэнергию, рассчитанной исходя из утверждённых нормативов потребления электроэнергии. Получив уведомление, потребитель должен в течение 20 дней погасить задолженность.

Для восстановления энергоснабжения абонент должен произвести оплату за имеющуюся задолженность в полном объёме, а также возместить расходы по отключению и подключению электроэнергии.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает граждан оперативно рассчитаться с долгами и в дальнейшем своевременно оплачивать потреблённый ресурс.

С помощью дистанционных сервисов АО «Алтайэнергосбыт» погасить задолженность можно в любое удобное время, не выходя из дома. В частности, посредством «Личного кабинета клиента», функционирующего на сайте энергокомпании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (скачать бесплатно можно в App Store и Google Play). Также оплатить счета можно с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн» на официальном сайте компании.

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