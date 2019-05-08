Более 1 тысячи продуктовых наборов «Молочная сказка» были переданы ветеранам Великой Отечественной войны

В год 74-й годовщины со дня Великой Победы сотрудники Барнаульского молочного комбината направили героям войны, проживающим почти во всех районах Алтайского края, более 1 тысячи продуктовых наборов. Каждый такой пакет содержит твердый сыр, творожный десерт, сливочное масло, йогурт и другую молочную продукцию под торговой маркой «Молочная сказка».
Александр Балушкин,
генеральный директор АО «Барнаульский молочный комбинат»:
Сколько бы ни прошло времени с победного 1945 года, 9 Мая навсегда останется днем народной гордости и памяти. От лица всех сотрудников нашего предприятия искренне благодарим каждого внесшего свой вклад в мир на земле. От всей души желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего! С праздником!
По сложившейся традиции 9 Мая в Барнауле сразу на нескольких площадках Барнаульский молочный комбинат развернет полевые кухни. Сотрудники предприятия будут угощать всех желающих гречневой кашей с тушеной говядиной и молоком. Всего будет приготовлено более 500 кг гречневой крупы.
- с 10.00 до 12.00 — на площадке ТРЦ «Пионер»,
- с 12.00 до 14.00 — на площади имени Д. Сахарова,
- с 11.00 до 12.00 — на центральной площади поселка Гоньба,
- с 19.00 до 20.00 — на площади Мира Ленинского района Барнаула.