Более 1 тысячи продуктовых наборов «Молочная сказка» были переданы ветеранам Великой Отечественной войны

АО «Барнаульский молочный комбинат» уже не первый год оказывает поддержку фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, ветеранам Великой Отечественной войны. 2019 год не стал исключением — руководством предприятия было принято решение о продолжении доброй традиции.

В год 74-й годовщины со дня Великой Победы сотрудники Барнаульского молочного комбината направили героям войны, проживающим почти во всех районах Алтайского края, более 1 тысячи продуктовых наборов. Каждый такой пакет содержит твердый сыр, творожный десерт, сливочное масло, йогурт и другую молочную продукцию под торговой маркой «Молочная сказка».

Александр Балушкин,

генеральный директор АО «Барнаульский молочный комбинат»:

Сколько бы ни прошло времени с победного 1945 года, 9 Мая навсегда останется днем народной гордости и памяти. От лица всех сотрудников нашего предприятия искренне благодарим каждого внесшего свой вклад в мир на земле. От всей души желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего! С праздником!

День Победы. Источник: БМК. День Победы. Источник: БМК. День Победы. Источник: БМК.

По сложившейся традиции 9 Мая в Барнауле сразу на нескольких площадках Барнаульский молочный комбинат развернет полевые кухни. Сотрудники предприятия будут угощать всех желающих гречневой кашей с тушеной говядиной и молоком. Всего будет приготовлено более 500 кг гречневой крупы.